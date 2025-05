Semtran encerra atividades do Maio Amarelo com ação educativa na escola Bom Princípio, na capital

A programação de encerramento da Campanha Maio Amarelo realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), aconteceu nesta sexta-feira (30) com uma série de atividades educativas na Escola Municipal Bom Princípio, no bairro Tancredo Neves, para mais de 230 alunos do período matutino. A ação teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da segurança no trânsito e como se comportar de forma segura.

A ação contou com palestras, dinâmicas lúdicas e orientações práticas conduzidas pelo agente municipal de trânsito Eduardo Ardaia, que destacou a importância da formação cidadã dos pequenos pedestres e ciclistas. A garotada teve participação entusiasmada nas dinâmicas e atividades lúdicas animados pelo agente de trânsito Eduardo Ardaia, os palhaços Lélé e Bozó e ainda os bonecos Semtranzinho e Semtranzinha. A programação também incluiu números de mágica e sorteio de brindes.

“Trabalhamos com temas como o uso correto da faixa de pedestres, os cuidados ao andar de bicicleta, a utilização do capacete e a importância do respeito às normas de trânsito. A ideia é que essas crianças levem esse conhecimento também para casa e contribuam com a mudança de comportamento no trânsito”, explicou Ardaia.

Eduardo Ardaia destacou a importância da formação cidadã dos pequenos pedestres e ciclistas “Durante o mês de maio, a Semtran realizou diversas ações, incluindo pit-stops, blitz e palestras em empresas e eventos com o objetivo de orientar os condutores e pedestres sobre comportamentos seguros no trânsito, como o uso do cinto de segurança, a não utilização do celular ao volante e a travessia segura”, pontuou Iremar Torres, secretário da Semtran.

O prefeito Léo Moraes destacou as ações da Semtran durante todo este mês como parte da Campanha Maio Amarelo. “Estamos engajados e trabalhando com o objetivo de construir um trânsito menos violento. A educação é fundamental para promover a segurança no trânsito para motoristas e pedestres. Nossa expectativa é que consigamos conscientizar nossa população da necessidade de se respeitar as sinalizações, as regras de trânsito, porque desta forma estamos preservando vidas”, disse.

COMPORTAMENTOS SEGUROS

Coordenadora de Educação de Trânsito da Semtran, Nathielli Martins A coordenadora de Educação de Trânsito da Semtran, Nathielli Martins, falou sobre a Campanha Maio Amarelo, um movimento internacional que visa reduzir os acidentes de trânsito. “A campanha teve como foco principal o pedestre, considerado o mais vulnerável no trânsito. A Semtran promoveu a implantação do sinal de vida, um gesto que o pedestre faz com a mão para indicar que vai atravessar a rua. A expectativa é que as pessoas mudem o comportamento no trânsito e passem a respeitar melhor as regras”, explicou Nathielli.

De acordo com o titular da Semtran, a Campanha Maio Amarelo é uma iniciativa importante para promover a educação e conscientização sobre segurança no trânsito. A Semtran continuará trabalhando para promover a segurança no trânsito em todas as escolas e comunidades de Porto Velho.

Gestora da Escola Bom Princípio, Maria da Cruz Silva

A gestora da Escola Bom Princípio, Maria da Cruz Silva, destacou a importância da campanha e da escolha da escola como local de encerramento. "É de muita importância essa conscientização sobre segurança no trânsito. Para a escola, é muito aprendizado, porque ensinar nossas crianças é garantir o futuro da nossa sociedade", afirmou.

Maria da Cruz também enfatizou que a campanha é fundamental para a escola e os alunos, pois ensina as crianças a respeitar as regras de trânsito e a se comportar de forma segura. “Com eles, os pais também serão orientados sobre a importância da segurança no trânsito”.

MAIO AMARELO

Com o tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, o movimento Maio Amarelo é uma campanha internacional que, mais uma vez, tem como proposta mobilizar e sensibilizar toda a sociedade para reduzir os índices de mortes e feridos no trânsito das cidades do mundo inteiro, por meio de parceria entre o poder público e a população em geral.



Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)