Deputada Dra. Taissa destaca investimentos de R$ 5,8 milhões no agronegócio no Estado de Rondônia

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) tem se consolidado como uma das principais defensoras do setor agropecuário em Rondônia. Em seu mandato, ela já destinou mais de R$ 5,8 milhões em emendas parlamentares voltadas para o fortalecimento do agronegócio. Os recursos vêm sendo aplicados em diferentes municípios, beneficiando diretamente produtores rurais e associações comunitárias com aquisição de maquinários, insumos e apoio à infraestrutura rural.



Entre as localidades contempladas estão Guajará-Mirim, Nova Mamoré, União Bandeirantes, Machadinho d’Oeste, Campo Novo de Rondônia, Vale do Anari, Cabixi e Nova Dimensão. Em Nova Mamoré, por exemplo, a Associação Asprop recebeu quase R$ 785 mil para compra de tratores e colheitadeiras, promovendo a modernização das práticas agrícolas locais. Já em Nova Dimensão, uma emenda de R$ 370 mil possibilitou a aquisição de um trator para a Associação dos Produtores Rurais da Linha 29, melhorando a capacidade produtiva da região.



Dra. Taíssa também viabilizou R$ 100 mil para a Associação dos Produtores Rurais da Linha do Pavão, no distrito de Jaci Paraná, e R$ 95 mil para a compra de uma colhedora de forragens em Machadinho d’Oeste. Em Nova Mamoré, a deputada ainda destinou R$ 200 mil para a 7ª Edição da Festa do Leite, evento tradicional que valoriza a cultura local e estimula a economia rural.



Durante a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, a deputada reforçou seu compromisso com os trabalhadores do campo, destacando o papel transformador que o agronegócio exerce na vida das famílias rurais. Ela enfatizou que os investimentos são resultado de diálogo com as comunidades e parcerias com órgãos do Governo.



Para Dra. Taíssa, o fortalecimento da agricultura familiar é um passo essencial para o desenvolvimento econômico e social do estado. “Cada trator, cada equipamento entregue, é um avanço na vida de quem vive da terra e enfrenta desafios diários para produzir. Estamos trabalhando para garantir mais dignidade e oportunidade para essas pessoas”, afirmou a parlamentar.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar