Maior pedra preciosa de RO, diz Luís do Hospital sobre servidores da Emater

O deputado estadual Luís do Hospital participou, nesta quinta-feira (29), da sessão extraordinária itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada no estande institucional da Rondônia Rural Show Internacional 2025, em Ji-Paraná. Na ocasião, o parlamentar votou favoravelmente ao Projeto de Lei nº 885, que cria a Gratificação de Atividade no valor de R$ 1.850,00 e atualiza a tabela de progressão salarial dos servidores da Emater.



A medida, aprovada por unanimidade, representa um avanço importante na valorização dos profissionais que atuam diretamente no campo, prestando assistência técnica e apoio à agricultura familiar e aos pequenos produtores rurais.



Luís do Hospital destacou que a Emater desempenha um papel essencial no desenvolvimento rural do estado, especialmente no fortalecimento das cadeias produtivas. “Esses profissionais estão nas comunidades rurais, orientando o produtor e ajudando a transformar o trabalho do campo em produtividade e renda. Valorizar a Emater é reconhecer a base que sustenta o nosso setor produtivo”, afirmou.



Durante a votação, o deputado também fez questão de parabenizar o governador Marcos Rocha e o vice-governador Sérgio Gonçalves, ambos do União Brasil, pelo encaminhamento da proposta e pelo compromisso com os servidores da autarquia. “Essa iniciativa mostra sensibilidade e responsabilidade com quem está na linha de frente do desenvolvimento rural”, pontuou.



Em seu discurso no plenário, Luís do Hospital emocionou os servidores presentes ao reconhecer o protagonismo da categoria: “Temos aqui hoje a maior pedra preciosa do estado de Rondônia. Se não fossem vocês, não teríamos o melhor café, o melhor cacau, o tambaqui. Nós não teríamos nada. São homens e mulheres como vocês" — disse, apontando para os servidores que lotavam o plenário — "que caminham de mãos dadas com o campo. Tenho certeza de que todos aqui lutam pela Emater e pelo trabalhador rural com corpo, alma e coração. Então, parabéns a vocês, parabéns ao coronel Marcos Rocha, que é o governador que mais valorizou os servidores públicos. Meu voto é sim!”



Com atuação firme em defesa do setor produtivo e da valorização do funcionalismo público, Luís do Hospital reafirma seu compromisso com políticas que garantam dignidade aos profissionais da extensão rural e fortaleçam o apoio técnico à produção agrícola no estado.





Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar