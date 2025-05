Estande da Assembleia sedia sessão solene da Câmara de Ji-Paraná na Rondônia Rural Show

O estande da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) sediou, na manhã desta sexta-feira (30), uma sessão solene itinerante da Câmara de Vereadores de Ji-Paraná. O evento legislativo foi realizado no Centro Tecnológico Vandeci Rack, durante a 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional.



A mesa de honra contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL); o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Lemos (Republicanos); o senador Jaime Bagattoli (PL); o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil); e os deputados estaduais Alex Redano (Republicanos), Laerte Gomes (PSD), Cláudia de Jesus (PT), Nim Barroso (PSD) e Luizinho Goebel (Podemos).



Durante os pronunciamentos, os representantes dos Poderes destacaram a importância do diálogo institucional e da cooperação entre as esferas legislativa e executiva para a formulação de políticas públicas que beneficiem a população. A sessão também foi marcada por homenagens a cidadãos que prestaram relevantes serviços ao município de Ji-Paraná, incluindo o presidente da Alero, Alex Redano; e os deputados Laerte Gomes e Nim Barroso.



Essa sessão pode ser acompanhada pelo canal da TV Assembleia (7.2) ou pelo YouTube.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputados estaduais participaram da sessão solene da Câmara Municipal (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)



Rondônia Rural Show Internacional



Promovida anualmente pelo governo do estado, a Rondônia Rural Show Internacional é considerada a maior feira de agronegócios da região Norte. O evento reúne produtores rurais, empresários, instituições e o público em geral, com o objetivo de promover o desenvolvimento rural, incentivar o agronegócio e apresentar inovações tecnológicas voltadas ao setor.



Neste ano, a feira tem o tema "Do campo ao futuro". Em virtude da relevância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia transferiu as atividades administrativas, legislativas e pedagógicas da Casa, no período de 26 a 31 de maio de 2025, para o município de Ji-Paraná.



Ao longo da semana, o estande da Alero transformou-se em um espaço de aprendizado e diálogo, com a realização de palestras e debates sobre temas relevantes para o estado, como a regularização fundiária e a valorização salarial dos servidores da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).



“O estande da Assembleia é a casa do povo. Queremos estar mais próximos da população, ouvir suas demandas e trabalhar para atendê-las com responsabilidade e compromisso”, destacou o presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos).

Texto e fotos: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO