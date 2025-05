Projeto que beneficia servidores da Emater recebe voto favorável da deputada Dra. Taíssa

Durante a sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizada no dia 29 de maio, no estande institucional da Rondônia Rural Show Internacional 2025, em Ji-Paraná, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) votou favoravelmente ao Projeto de Lei 885/2025, que institui a Gratificação de Atividade para os empregados públicos da Emater-RO e amplia a progressão salarial da categoria.



A proposta aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes foi considerada uma conquista histórica para os profissionais da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, que acompanharam a sessão presencialmente. O projeto garante o pagamento de uma gratificação no valor de R$1.850,00 aos servidores em atividade, incluindo aqueles afastados por mandato sindical que optarem por manter o vínculo com a instituição.



Durante a discussão do projeto, a deputada Dra. Taíssa ressaltou a importância social da valorização salarial dos servidores públicos e parabenizou a iniciativa do Executivo Estadual: “O Governo está de parabéns, porque melhorar o salário das pessoas é levar comida na mesa de quem mais precisa, e é por isso que voto sim”, destacou Dra. Taíssa.

Além da gratificação, o projeto atualiza a tabela salarial da Emater com duas novas faixas de progressão para servidores com até 45 anos de serviço, mantendo o avanço de 7% a cada cinco anos e beneficiando profissionais de diferentes níveis da autarquia.



Para viabilizar financeiramente a valorização dos servidores, os deputados também aprovaram uma alteração no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal.



Atuante na área da agricultura, Dra. Taíssa reforça, com seu voto favorável, o seu compromisso com políticas que reconhecem o papel essencial dos profissionais que contribuem diretamente para o progresso do estado, especialmente no fortalecimento da agricultura familiar e da extensão rural.



Texto: Kelly Ardaia I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar