Governador de Rondônia defende valorização dos servidores da Emater em fala durante sessão na 12ª RRSI

Durante visita institucional ao estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) na Rondônia Rural Show, na tarde desta quinta-feira (29), o governador do estado, Coronel Marcos Rocha, fez um pronunciamento enfático em defesa do projeto de realinhamento salarial dos servidores da Emater-RO. O evento aconteceu em clima de reconhecimento e valorização da classe, considerada fundamental para o desenvolvimento do setor agropecuário rondoniense.





Ao fazer uso da tribuna, Marcos Rocha destacou o crescimento econômico de Rondônia e o papel dos trabalhadores rurais e servidores da Emater no fortalecimento do estado. “Rondônia era humilhada, zombada por muitos, até em rede nacional. Mas hoje terão que respeitar: somos o segundo estado do Brasil em relação ao PIB”, afirmou o governador, em tom firme.





O chefe do Executivo Estadual ressaltou que Rondônia vive um novo momento, marcado por prosperidade, honestidade e comprometimento. “Somos terra de gente trabalhadora, honesta e que ama o estado em que vive. Por isso, é mais do que justo valorizarmos esses servidores que fazem a diferença na vida do produtor rural. Fazer justiça com essa classe tão importante é também cuidar da base produtiva do estado, da segurança alimentar e da dignidade dos nossos trabalhadores”, finalizou o governador.





A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) é uma das instituições mais antigas e respeitadas no apoio ao pequeno e médio produtor rural, oferecendo orientação técnica, suporte à produção e desenvolvimento sustentável nas áreas agrícola e pecuária.





Texto: Alan Drumond I Jornalista Secom ALERO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALERO