Presidente da Alero reconhece atuação dos vereadores e do prefeito Affonso Cândido durante sessão solene em Ji-Paraná

Durante a sessão solene realizada nesta quinta-feira (29), no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, o presidente da Alero, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), destacou o compromisso e a dedicação dos vereadores de Ji-Paraná, além de enaltecer a atuação incansável do prefeito Affonso Cândido à frente da administração municipal.





A solenidade, promovida em parceria com a Câmara Municipal de Ji-Paraná, foi marcada por discursos de reconhecimento e fortalecimento da união entre os poderes em prol do desenvolvimento da cidade e da valorização do setor produtivo, tema central da feira.





Em sua fala, o deputado Alex Redano enfatizou a importância da atuação parlamentar dos vereadores como pilar do fortalecimento da democracia e do progresso municipal. “Quero parabenizar os vereadores de Ji-Paraná pelo trabalho sério, comprometido e próximo da população. São líderes que conhecem de perto as demandas do povo e lutam diariamente por melhorias para a cidade”, afirmou.





O presidente da Alero também fez questão de ressaltar a gestão do prefeito Affonso Cândido, apontando-o como um exemplo de dedicação à causa pública. “Ji-Paraná tem crescido e se destacado graças ao trabalho firme e responsável da gestão municipal. O prefeito Affonso Cândido tem feito uma administração eficiente, com foco em resultados concretos para a população”, elogiou.





A 12ª Rondônia Rural Show, uma das maiores feiras de agronegócio da região Norte, tem servido de palco para importantes debates e articulações políticas. A presença do Parlamento Estadual no evento reforça o compromisso da Assembleia Legislativa com o desenvolvimento regional e o apoio aos produtores rurais, empreendedores e gestores públicos.





A sessão solene contou com a presença de deputados estaduais, vereadores, secretários municipais, autoridades civis e representantes do setor produtivo, fortalecendo o espírito de cooperação e união entre as esferas de governo.



Texto: Alan Drumond I Secom ALERO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALERO