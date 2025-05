Sema promove atividade lúdica sobre queimadas na Escola Municipal Flor de Piquiá

Reforçando o compromisso com a educação ambiental, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou nesta sexta-feira (30), uma atividade especial com os alunos do 5º ano da Escola Municipal Flor de Piquiá.

A ação foi conduzida pelos educadores ambientais Iara Umberlino, Jônatas Augusto e Cleovania Pontes, e teve como foco um quiz interativo sobre queimadas. A proposta lúdica buscou informar e conscientizar as crianças sobre os prejuízos causados pelas queimadas ao meio ambiente e à saúde da população.

Como incentivo ao engajamento, a turma vencedora da atividade foi premiada com um passeio ao Parque Natural de Porto Velho, onde os alunos terão a oportunidade de vivenciar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

A diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA), Marilete Lima, destacou o impacto positivo da educação ambiental nas escolas. “Levar educação ambiental para dentro da sala de aula é uma forma de plantar sementes. Cada criança que entende o valor da natureza se torna um multiplicador dentro de casa, na comunidade. É assim que a mudança começa.”

O secretário da Sema, Vinícius Miguel, reforçou a importância da educação como estratégia central para a preservação ambiental. “Nosso maior investimento está nas pessoas. Quando falamos com os estudantes sobre meio ambiente, estamos cuidando do agora e também do futuro da nossa cidade. E essa missão é coletiva: envolve a escola, as famílias, os educadores e o poder público trabalhando juntos.”

Com essa ação, a Sema encerra a semana com presença, diálogo com a comunidade escolar e o compromisso contínuo com a formação de cidadãos conscientes e engajados com o futuro sustentável de Porto Velho.

Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)