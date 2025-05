Cássio Gois homenageia presidente da Emater com Título de Honra ao Mérito durante a 12ª RRSI

Durante a 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) prestou uma homenagem ao servidor público Luciano Brandão, atual diretor-presidente da Emater-RO. O parlamentar propôs a concessão do Título Honorífico de Honra ao Mérito Legislativo ao gestor, reconhecendo os relevantes serviços prestados por ele ao desenvolvimento rural e à agricultura familiar em Rondônia.





Luciano Brandão tem uma trajetória de quase duas décadas dedicada à extensão rural, tendo iniciado sua carreira na Emater em 2005 como extensionista em Alvorada do Oeste. Ao longo dos anos, desempenhou papéis estratégicos na formulação e execução de políticas públicas voltadas à produção agropecuária sustentável. Sua atuação no Programa Proleite, por exemplo, contribuiu diretamente para o fortalecimento da cadeia leiteira no Vale do Guaporé.





Entre 2016 e 2019, Brandão coordenou ações de grande impacto como gerente regional da Emater em São Francisco do Guaporé, com ênfase em segurança alimentar, acesso a mercados e capacitação de pequenos produtores.





Desde 2019, como diretor-presidente da instituição, tem conduzido com competência e sensibilidade políticas públicas que aproximam o governo das comunidades agrícolas, promovendo desenvolvimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental.



Segundo Cássio Gois, “homenagear Luciano Brandão é reconhecer o esforço coletivo da extensão rural em Rondônia, a luta dele, em prol dos 'ematerianos' que transformam vidas no campo, ampliam horizontes produtivos e fortalecem a dignidade dos agricultores familiares”, finalizou.





Texto: Marcelo Negrão I Assessoria Parlamentar

Fotos: Assessoria Parlamentar