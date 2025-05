Prefeitura intensifica recuperação de ramais e estradas nas regiões atingidas pela última cheia do rio Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), iniciou os trabalhos de recuperação de estradas vicinais nas regiões do médio, alto e baixo Madeira, duramente afetadas pela recente cheia do rio Madeira. Durante o período de enchente, produtores rurais sofreram perdas expressivas, principalmente nas lavouras de banana e outras culturas agrícolas e na piscicultura.

Com a descida das águas, as equipes da Semagric já estão atuando em diversos pontos críticos, incluindo os ramais Cujubinzinho, São Sebastião, São Domingos e a estrada do Belmont. Os trabalhos envolvem limpeza, patrolamento e encascalhamento, com o objetivo de restabelecer o tráfego, facilitar o escoamento da produção rural e garantir o transporte escolar na zona rural.

Jasson Borelle, encarregado de campo da Semagric, reforça o comprometimento das equipes. “Estamos com as máquinas em campo priorizando os trechos mais danificados. A recuperação das estradas é essencial para que os produtores consigam circular novamente com segurança e retomem suas atividades”.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, também destacou a importância estratégica da ação. “Nosso foco é garantir condições de trabalho aos agricultores e manter o transporte escolar funcionando. A recuperação dessas vias é fundamental para a retomada da produção rural e o sustento das famílias”.

Morador do ramal Cujubinzinho há mais de 20 anos, Manoel Silva relatou as dificuldades enfrentadas. “Foi muito difícil ver a água levando tudo. Perdemos muita produção. Mas agora, com a Prefeitura arrumando a estrada, temos esperança de recomeçar. A gente vive disso aqui, da roça e da pesca”.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com as comunidades rurais e seguirá acompanhando de perto as áreas afetadas, garantindo a recuperação das estradas e o apoio necessário aos produtores da região.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jasson Borelle

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)