Prefeitura de Porto Velho orienta sobre cuidados com alimentos durante os festejos

Com a chegada das tradicionais festas juninas, que movimentam a capital com muita música, dança e comidas típicas, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a importância de cuidados especiais com a manipulação e comercialização de alimentos durante os eventos públicos e particulares.

A Vigilância orienta que os vendedores ambulantes e participantes dos festejos priorizem a segurança alimentar: os produtos devem ser levados prontos, bem-acondicionados e protegidos contra poeira, calor excessivo e contaminações externas. A higiene pessoal, assim como o uso de utensílios adequados, também são fundamentais.

População deve estar atenta na hora de consumir

A forma de armazenamento dos alimentos é um dos principais pontos de atenção. Alimentos quentes devem ser mantidos em estufas apropriadas, e os itens refrigerados precisam estar conservados em caixas térmicas, sem contato direto com o gelo. Nenhum alimento deve ficar exposto de forma aberta, sem proteção contra poeira ou gotículas de saliva.

A população também deve estar atenta na hora de consumir. Ao escolher um ponto de venda, é importante observar se os produtos perecíveis estão armazenados em temperaturas seguras e se o local segue boas práticas de higiene. Esses cuidados ajudam a prevenir intoxicações e outras doenças de origem alimentar.

Outra recomendação é que sucos, batidas e bebidas típicas sejam preparados na hora, utilizando gelo filtrado e ingredientes devidamente higienizados. Ao seguir essas orientações, é possível aproveitar com segurança todas as delícias das festas juninas.

Texto:Jhon Silva

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)