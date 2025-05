Empreendedor de Porto Velho participa da Rondônia Rural Show com apoio da Semagric

Os expositores que participam da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional estão otimistas com os resultados e com as oportunidades de negócios geradas durante o evento, que acontece em Ji-Paraná durante toda esta semana.

Um dos destaques de Porto Velho é o empreendedor Ronaldo Bianc, que levou para a feira uma linha diversificada de produtos artesanais, como salames de pirarucu, frango, suíno, cracóvia, além de defumados diversos. No total, foram mais de 600 peças de salames e cerca de 80 quilos de defumados.

Com o apoio logístico da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Ronaldo conseguiu transportar sua produção até Ji-Paraná e já comemora os contatos comerciais realizados durante a feira.

“A ajuda da Prefeitura foi essencial para que a gente pudesse participar da Rondônia Rural Show. É uma oportunidade incrível para mostrar nossos produtos e abrir novos mercados. Já estou pensando no próximo ano, quero trazer o salame de jacaré para surpreender ainda mais os visitantes”, afirmou o empreendedor.

A participação de pequenos produtores e agroindústrias na Rondônia Rural Show é uma das prioridades da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, que tem atuado de forma estratégica para garantir visibilidade e crescimento a quem produz na capital.

“Nossa missão é apoiar quem está na ponta da produção. A feira é uma vitrine importante para os empreendedores locais e estamos aqui para garantir que eles tenham condições de participar, apresentar seus produtos e fechar bons negócios”, destacou Manoel Izidio Ferreira, gerente de Implantação de Agroindústria da Semagric.

A Rondônia Rural Show Internacional segue até o próximo sábado (31), reunindo produtores, empreendedores e investidores de todo o país, movimentando a economia e fortalecendo o agronegócio regional.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)