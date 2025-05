Alunos vivenciam práticas de preservação no Parque Natural de Porto Velho

A manhã da última quinta-feira (29) foi marcada por uma experiência transformadora para os alunos da Escola Municipal Bhoemundo Álvares Afonso, que participaram de uma visita educativa ao Parque Natural de Porto Velho. A atividade integra as ações de educação ambiental promovidas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), com o objetivo de despertar, desde cedo, a consciência ecológica e o compromisso com a preservação do meio ambiente.

Durante a visita, os estudantes foram acompanhados pelas educadoras ambientais Iara Umbelino e Karina Hil, que conduziram dinâmicas interativas e explicações sobre a fauna, a flora e a importância dos recursos naturais protegidos na área do parque.

“Trabalhar a educação ambiental com crianças é plantar sementes que darão frutos no futuro. Esse contato direto com a natureza desperta o respeito e o entendimento de que todos somos responsáveis pela conservação do nosso planeta”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel.

A ação faz parte do compromisso da Prefeitura de Porto Velho, sob a gestão do prefeito Léo Moraes, de integrar educação e sustentabilidade por meio de políticas públicas que envolvem escolas, famílias e a comunidade. O programa “Educação que Transforma” tem levado centenas de estudantes a conhecerem, na prática, o valor dos espaços naturais protegidos do município.

“É fundamental que nossas crianças aprendam desde cedo que o meio ambiente precisa ser cuidado com carinho e responsabilidade. A parceria entre a Sema e as escolas fortalece esse propósito e enriquece o aprendizado”, ressaltou o prefeito.

A visita ao Parque Natural reforça o papel da educação ambiental como ferramenta essencial para formar cidadãos mais conscientes, participativos e engajados com a sustentabilidade de Porto Velho e do planeta.

Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)