Projeto Vem com a Prefeitura vai oferecer diversos serviços gratuitos à população

Uma grande ação está sendo preparada para os moradores do residencial Cristal da Calama, zona Leste da capital, neste sábado (31) com a 3ª edição do projeto Vem com a Prefeitura. A iniciativa é da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

Serão oferecidos diversos atendimentos para a população entre esporte, lazer e serviços gratuitos. A ação é realizada em parceria com várias secretarias, entre elas, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que vai oferecer triagem, vacinação, odontologia, atendimento médico, testes rápidos e covid. Haverá ainda atendimento para bolsa família, enfermagem, planejamento familiar, serviços da regulação, atualização do cadastro do SUS, regulação de exames e especialidades.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), atenderá a população com cadastro único de programas governamentais, CadÚnico, carteira da pessoa idosa federal e interestadual, ID Jovem, Carteira Municipal do Autista, proteção e orientação básica da criança.

Já pela Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), serão oferecidos os serviços de emissão de RG, cadastro do trabalhador, orientação da carteira de trabalho digital e Gov, elaboração de currículo, encaminhamento para vaga de emprego. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) distribuirá mudas e a Secretária Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) realizará a limpeza e poda de árvores de toda estrutura.

Vem com a Prefeitura acontece na Associação de Moradores do Cristal da Calama Durante o evento a Semes disponibilizará pintura facial, pintura de papel, esportes em geral, jogos de mesa, brinquedos. As atrações ficarão sob responsabilidade da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), que levará a cantora Patrícia Morais e ainda o show Bozó e Lelé e DJ Mário. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) preparou uma apresentação de Fanfarra e o Projeto Brincart recreação. A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) fornecerá todo o suporte elétrico do evento.

Além das secretarias, o Vem com a Prefeitura conta com apoio de outras instituições como por exemplo a Defensoria Pública de Rondônia com serviços de consultas jurídicas e orientações, a Associação Zequinha Araújo com cortes de cabelo, Studio M com maquiagem, designer de sobrancelhas e unhas, e ainda a Osteofit com serviços de fisioterapia.

O Vem com a Prefeitura acontece das 15h às 19h, na Associação de Moradores do Cristal da Calama, que fica localizada na avenida Calama, 12013. Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, é fundamental o apoio dessas instituições. “Teremos uma tarde e início de noite com muito lazer, esporte, saúde, bem-estar, corte de cabelo e várias outras ações. Vale reforçar que todos os atendimentos serão gratuitos e convidamos a população para participar desse momento especial conosco”, concluiu.

Texto:André Oliveira

Foto:

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)