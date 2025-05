“Mãos que Protegem” leva conscientização ecológica a estudantes da Escola Mariana

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou mais uma ação educativa do projeto “Mãos que Protegem”, desta vez com os alunos do 7º ano da Escola Mariana. A atividade teve como foco a apresentação de técnicas alternativas para o aproveitamento de resíduos orgânicos, com ênfase na compostagem.

Durante a dinâmica, as educadoras ambientais Iara Umbelino e Karina Hil conduziram uma explicação teórica sobre o processo de decomposição e os benefícios da compostagem para o meio ambiente, promovendo um momento de aprendizado prático e reflexivo sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

A ação contou com a presença da diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA), Joana Aurélia, que destacou a relevância da educação ambiental no ambiente escolar. “Iniciativas como essa são fundamentais para despertar desde cedo a consciência ecológica nos nossos jovens. A compostagem é uma ferramenta acessível e eficaz para lidar com os resíduos orgânicos, e os alunos saem daqui compreendendo que pequenas atitudes geram grandes impactos”, afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, também ressaltou o papel da Sema na formação de uma cultura ambiental. “Temos atuado com firmeza na promoção de ações educativas que envolvam crianças e adolescentes, pois acreditamos que a transformação começa pela informação. O projeto ‘Mãos que Protegem’ é um exemplo de como unir educação e meio ambiente de forma prática e engajadora.”

A iniciativa integra o plano de governo do prefeito Léo Moraes, que tem priorizado ações sustentáveis e de conscientização ambiental em toda a rede municipal. A Prefeitura de Porto Velho segue comprometida com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à preservação ambiental e à formação de cidadãos mais conscientes e participativos.

Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)