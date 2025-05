Cursinho gratuito da Prefeitura segue preparando estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio

O cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido pela Prefeitura de Porto Velho, segue sendo uma porta de acesso para estudantes da rede pública que sonham com o ensino superior. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e oferece aulas gratuitas a quem está se preparando para uma das etapas mais importantes da vida acadêmica.

O Pré-Enem Municipal tem como público-alvo alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública e bolsistas de escolas particulares, além daqueles que já concluíram os estudos e ainda buscam uma vaga no ensino superior. Ao todo, centenas de jovens participam do programa, que tem duração de quatro meses e acontece de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, em quatro polos distribuídos em diferentes regiões da cidade.

As aulas são realizadas na Escola Pedro Batalha (bairro Aponiã), Escola Vôo da Juriti (bairro JK I), Escola Joaquim Vicente Rondon (bairro Cohab) e na Biblioteca Francisco Meirelles (Centro). Além do conteúdo regular, os estudantes têm acesso a aulões e simulados realizados nos finais de semana, ampliando as chances de um bom desempenho nas provas.

O cursinho é totalmente gratuito, garantindo acesso ao conhecimento de forma inclusiva e igualitária. Para se ter uma ideia do impacto social da iniciativa, um curso preparatório privado custa, em média, R$ 300 por mês, valor que acaba sendo inviável para muitos estudantes. Com a oferta do cursinho municipal, a Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a educação como instrumento de transformação.

A previsão para abertura das inscrições da próxima turma é na terceira semana de junho, com início das aulas no segundo semestre. Os interessados devem ficar atentos aos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho e da Secretaria Municipal de Educação para mais informações sobre o processo de inscrição.

O Enem é hoje a principal porta de entrada para universidades públicas e programas como o Sisu, Prouni e Fies. Preparar os estudantes para esse exame significa ampliar as possibilidades de futuro, inclusão e mobilidade social.

As inscrições para o Enem 2025 já estão abertas. Os interessados têm até o dia 6 de junho para realizar sua inscrição, exclusivamente pela Página do Participante. As provas do Enem deste ano acontecem nos dias 9 e 16 de novembro.

Texto:Jhon Silva

Foto:Hellon Luiz/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)