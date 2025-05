Ezequiel Neiva reforça valorização dos servidores da Emater com reajuste e gratificação na 12ª RRSI

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) celebrou a aprovação do reajuste salarial para os servidores da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) como uma conquista histórica e um passo importante para o fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia.



A valorização foi destacada pelo parlamentar após a aprovação na tarde desta quinta-feira (29) do projeto de lei 885/2025 durante Sessão Itinerante Extraordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) na 12ª Rondônia Rural Show Internacional no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. Além disso, também foi incorporada a Mensagem 97, do governo do estado, garante a criação de gratificação de atividade aos empregados públicos da Emater.



Após anos sem qualquer correção, os profissionais da Emater voltaram a ter seus salários recompostos. “A pauta da Emater sempre foi uma prioridade em nosso mandato, pois reconhecemos o trabalho desempenhado por cada servidor que presta assistência técnica e extensão rural a quem, de fato, planta alimento nesse estado. Essa valorização é fundamental para assegurar a continuidade das políticas públicas de apoio à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural”, afirmou Neiva.



O projeto de reajuste também preserva incentivos e benefícios concedidos anteriormente aos produtores rurais atendidos por programas de fomento nas cadeias produtivas do leite e da cafeicultura. A medida fortalece o trabalho técnico prestado no campo e assegura a permanência dos profissionais comprometidos com o desenvolvimento rural.



Ezequiel Neiva participou de diversos encontros com os servidores da Emater pelo estado (Foto: Nilson Nascimento)



Durante sua passagem pela Rondônia Rural Show, Ezequiel Neiva reforçou seu compromisso com o setor produtivo, destacando a importância das ações que vêm sendo desenvolvidas por seu mandato em diversas regiões do estado. Entre as iniciativas, estão a aquisição de implementos e equipamentos agrícolas, distribuição de mudas e calcário, além do apoio à piscicultura, com o recente repasse de recursos para a compra de alevinos no município de Alta Floresta D’Oeste.



“Temos desenvolvido ações em várias frentes pelo estado para contribuir com a agricultura familiar. É recompensador ver inúmeros produtores que nos recebem nos quatro cantos do nosso estado, valorizando o trabalho que temos feito para fortalecer quem vive do campo e gera renda e emprego”, destacou o deputado.



A presença de Ezequiel Neiva na Rondônia Rural Show reforça seu papel como um porta-voz dos interesses do campo e de articulador de políticas públicas que promovem o desenvolvimento sustentável no interior do estado. Ele também destacou a parceria com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), como fundamental para o avanço de projetos que impulsionam o agronegócio e beneficiam diretamente pequenos produtores.



“O apoio ao produtor rural é essencial em nosso estado, que tem como base a agricultura familiar. Continuaremos trabalhando para garantir condições dignas de trabalho e melhores oportunidades para quem vive e produz no campo”, encerrou.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar