Alero homenageia personalidades políticas e empresariais durante a 12° Rondônia Rural Show

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou na tarde desta quinta-feira (29), uma sessão solene de homenagens para autoridades, personalidades, organizações, produtores rurais, empresários e servidores públicos, pelos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Foram entregues Títulos Honoríficos de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia, Título Honorífico de Honra ao Mérito e medalhas de Honra ao Mérito.



O deputado Pedro Fernandes foi o primeiro a falar e rendeu homenagens à Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), regional Rondônia. O deputado elogiou o presidente da OCB Salatiel Rodrigues, destacando o trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento das cooperativas “O futuro das cooperativas em Rondônia é promissor e já vive um grande momento. Como presidente da Frente Parlamentar das Cooperativas me sinto muito feliz em poder homenagear a OCB e todas as cooperativas que têm desenvolvido um grande trabalho em prol do cooperativismo do estado”, disse o deputado Pedro.



O deputado Cassio Góis subiu à tribuna para homenagear o empresário Anderson Lucas de Oliveira com a medalha do Mérito Legislativo, destacando a ação do empresário que é um dos pioneiros em Rondônia no ramo de energia solar. Segundo o deputado, o crescimento da atividade de energia solar em Rondônia se deve ao dinamismo do empresário. “Se hoje vemos a energia solar ganhar espaço em Rondônia devemos a este empresário, que acreditou em Rondônia, investindo no segmento e dinamizado o setor. Obrigado por acreditar em Rondônia, obrigado por investir no nosso estado e parabéns pelo sucesso alcançado ao longo do tempo. É uma grande satisfação render esta homenagem a quem acredita no nosso povo”, disse o deputado Cássio.





O deputado Delegado Camargo homenageou o pecuarista, empresário e senador Jaime Bagatolli pela sua dedicação e investimento no agronegócio e por acreditar no desenvolvimento do estado. “É uma alegria para propor esse título na Assembleia Legislativa para essa pessoa que é defensor das mesmas causas que defendo, que trabalha de cedo à noite em prol do desenvolvimento do estado e que não mede esforços e investimentos para levar Rondônia sempre ao maior patamar. Como senador, me representa no Congresso Nacional, é um homem de família, que tem ao seu lado a nossa amiga dona Sandra, uma mulher de visão e de trabalho, que ajuda a construir o sucesso do grupo Bagatolli, devolvendo a Rondônia todo o sucesso em forma de dedicação, emprego e renda.



O deputado Luizinho Goebel destacou as homenagens prestadas pelos deputados que lhe sucederam, afirmando que a Assembleia faz justiça com essas personalidades que ajudam no desenvolvimento social e econômico do estado de Rondônia. Entre os homenageados destacados por Luizinho, está o empresário Eugênio Odilon Ribeiro, da Ciclo Cairu, pela história empresarial produzida no estado de Rondônia e o cooperativista Salatiel Rodrigues. “Estou feliz por estar aqui neste momento e ver um vilhenense como eu ser reconhecido pelo trabalho realizado durante mais de 20 anos. Você, Salatiel, é um exemplo de persistência, de dedicação. É um homem que sempre acreditou na força do cooperativismo método transformador da sociedade. Se o cooperativismo em Rondônia hoje é forte, com mais de 400 mil cooperados, isso se deve ao seu trabalho”



A deputada Dra. Taíssa Sousa lembrou registrou a morte do pioneiro e ex-senador Reditário Cassol, ocorrido na última segunda-feira, 26, pedindo um minuto de silêncio em reconhecimento a tudo o que foi feito pela família Cassol no Estado de Rondônia. Também parabenizou o senador Jaime Bagatoli e o empresário Eugênio Cairu, pelos respectivos históricos de investimento e por terem acreditado no estado de Rondônia quando ainda tudo era muito difícil.



Ao subir à tribuna, a deputada Rosângela Donadon, que foi a proponente do Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia ao empresário Eugênio Cairu. É com imensa satisfação que participo da 12ª Rondônia Rural Show, que destaca o setor que é a base da nossa economia e que movimenta o setor produtivo do estado. Neste cenário de crescimento e produtividade, tenho a honra de homenagear o empresário Eugênio Odilon Ribeiro que contribuem com o desenvolvimento do estado. Homenagear é reconhecer que o progresso do nosso estado depende da união de esforços dos diferentes setores que constroem o desenvolvimento de Rondônia, que dedicou a sua vida para o progresso da sua comunidade, para o crescimento de Rondônia.



No mesmo sentido, os deputados Jean Oliveira, Cássio Góis, Laerte Gomes, Jean de Oliveira, Ismael Crispin e Ieda Chaves também utilizaram a tribuna para homenagear o empresário Eugênio da Cairu, enaltecendo o trabalho de empreendedorismo que desenvolve desde a década de 1970, numa história que se confunde com o desenvolvimento de Rondônia.



O presidente Alex Redano destacou a importância da empresa Cairu para o município de Pimenta Bueno, para o cone Sul e para todo o estado de Rondônia. “Muitos estados gostariam de receber a empresa Cairu com seus mais de 5 mil empregos gerados, mas o amor do seu Eugênio e da família por Rondônia mantém à Rondoônia o privilégio de tê-los aqui conosco, em crescimento constante, gerando emprego, renda e desenvolvimento social e econômico. Muito obrigado por acreditarem em Rondônia e investir no nosso povo”, disse.



Ao receber o título de Cidadão Honorário de Rondônia, o senador Jaime Bagatolli agradeceu ao deputado Delegado Camargo pela homenagem, falou um pouco da sua história, da sua atuação parlamentar e da grande satisfação de representar o estado de Rondônia no Senado da República.



O empresário Eugênio da Cairu agradeceu à deputada Rosângela Donadon e à toda a Assembleia Legislativa pela homenagem e destacou que Rondônia é a sua casa, que sempre acreditou no estado e que continuará investindo no crescimento do estado. “Estamos em Rondônia há mais de 50 anos, investimos aqui porque sempre acreditamos no desenvolvimento do estado, no crescimento da comunidade. Isso nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo para continuarmos trabalhando por muitos outros anos. Receber esta homenagem, este reconhecimento de cidadão honorário completa a minha história, pois, sou paranaense de nascimento, mas me considero rondoniense de coração”, disse.



O cooperativista Salatiel Rodrigues agradeceu ao deputado Luizinho Goebel pelo título de cidadão Honorário do Estado de Rondônia e destacou a importância do cooperativismo para o crescimento do estado. “Onde tem ação social tem cooperativismo. Hoje somos mais de 400 mil cooperados em Rondônia, num movimento que só cresce. Obrigado ao meu amigo Luizinho pela homenagem, que repasso a cada um que se dedica ao cooperativismo como uma forma de integrar a com unidade”, disse.



No fechamento da solenidade, o presidente Alex Redano parabenizou a todos os homenageados, destacando a importância de cada um para o crescimento de Rondônia. “Obrigado a todos pela importante contribuição que resulta numa Rondônia cada vez mais forte e pujante. Obrigado aos deputados por reconhecer quem trabalha, investe e promove o desenvolvimento social e econômico do estado”, finalizou.



Texto: Jocenir Sérgio Santanna I Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO