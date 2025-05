Assembleia realiza sessão itinerante durante a Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) realizou, nesta quinta-feira (29), uma sessão itinerante extraordinária no município de Ji-Paraná. O evento legislativo aconteceu no estande da Casa de Leis, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, durante a 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). Entre as propostas aprovadas, está uma gratificação para os empregados públicos da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).



Convocada por meio da Resolução 617/2025, a sessão teve início no período da manhã e foi transformada em comissão geral. Nessa ocasião, ocorreram pronunciamentos de deputados e homenagens a cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do estado. Já no período da tarde, os parlamentares discutiram e aprovaram projetos de leis.



Entre as proposições aprovadas, está o Projeto de Lei 883/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 5.832, de 16 de julho de 2024. A matéria trata de uma reestruturação orçamentária, que permite compensar o aumento das despesas com pessoal, decorrente da valorização dos servidores e da reestruturação de carreiras no âmbito do Poder Executivo.



Após essa votação, a sessão itinerante foi novamente transformada em comissão geral, para o pronunciamento do governador do estado, Marcos Rocha (União Brasil). Em sua fala, o chefe do Poder Executivo destacou que a valorização dos servidores da Emater-RO era uma demanda antiga dos deputados estaduais, ressaltando a importância da categoria para o fortalecimento do desenvolvimento rural sustentável em Rondônia.



Em seguida à aprovação do Projeto de Lei 883/2025 e às declarações do governador, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 885/2025, de autoria do Poder Executivo, que tem como objetivo instituir a gratificação de atividade para todos os empregados públicos em exercício na Emater-RO. A medida também prevê a criação de faixas adicionais na progressão horizontal da tabela salarial vigente, beneficiando especialmente os profissionais com maior tempo de serviço na instituição.



Após as aprovações, os projetos seguiram para a sanção do Poder Executivo. As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube . Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero .



Foto: Reprodução/ALE-RO Servidores da Emater-RO acompanharam votações (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)



Rondônia Rural Show Internacional



A RRSI é uma feira anual de agronegócios, promovida pelo governo do estado, com foco na agricultura, pecuária, tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente propício para que agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, conhecer inovações e realizar negócios.



Neste ano, a feira tem como tema "Do campo ao futuro". Em virtude da relevância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia transferiu as atividades administrativas, legislativas e pedagógicas da Casa, no período de 26 a 31 de maio de 2025, para o município de Ji-Paraná. “Queremos estar mais próximas da população, ouvir e deliberar sobre suas demandas”, destacou o presidente da Alero, Alex Redano (Republicanos).



Foto: Reprodução/ALE-RO População acompanhou as votações durante a sessão itinerante em Ji-Paraná (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)



O Agro em boas mãos



Pelo segundo ano consecutivo, a Assembleia Legislativa de Rondônia preparou reportagens especiais voltadas para a agricultura e ao agronegócio. A iniciativa tem como objetivo destacar como os parlamentares estaduais estão contribuindo para o fortalecimento do setor rural, por meio da destinação de emendas .



A série destaca os impactos desses investimentos na vida de produtores rurais, associações, cooperativas e comunidades ligadas ao setor. Os conteúdos, em formato de texto e vídeo, podem ser acompanhados pelo site institucional da Assembleia , pela TV Assembleia (canal 7.2) e no YouTube .



Texto e fotos: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO