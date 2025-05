Deputada Lebrinha destina R$ 300 mil para compra de equipamentos da Fhemeron

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 300 mil à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) para a aquisição de novos equipamentos.



O recurso foi oficializado nesta quarta-feira (28), em Porto Velho, com a entrega dos equipamentos eletrônicos viabilizados pela parlamentar, a pedido do presidente da fundação, Reginaldo Girelli, com o apoio dos servidores.



Os aparelhos foram entregues e devem entrar em funcionamento em breve. A modernização da estrutura deve garantir mais agilidade e qualidade nos atendimentos, beneficiando diretamente a população atendida em todas as regiões de Rondônia.



“Nosso compromisso é fortalecer o sistema público de saúde e garantir melhores condições de atendimento”, afirmou a parlamentar.



A deputada agradeceu o apoio do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, e ressaltou a importância da parceria entre os poderes para garantir avanços concretos no desenvolvimento de Rondônia.



Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar