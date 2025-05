Buritis é oficialmente reconhecida como a Capital do Açaí de Rondônia

Durante sessão itinerante realizada nesta quinta-feira (29), na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) aprovou o Projeto de Lei (PL) nº 776/2025, de autoria do deputado estadual Delegado Lucas (PP), que declara o município de Buritis como a “Capital do Açaí” no estado.



A proposta foi apresentada em reconhecimento à “relevância econômica, social e cultural” da produção de açaí no município. Segundo o projeto apresentado, Buritis se destaca como o maior produtor de açaí plantado em Rondônia, segundo dados da Embrapa, consolidando-se como polo agroindustrial e símbolo de desenvolvimento sustentável na região.



“Esse reconhecimento é fruto do trabalho de tantos produtores, empresários e trabalhadores da agroindústria que fazem do açaí não apenas uma atividade econômica, mas um verdadeiro símbolo da nossa identidade. Valorizar essa cadeia produtiva é valorizar nossa gente”, afirmou o deputado após a aprovação do Projeto de Lei.



Segundo Lucas, a proposta aprovada reconhece oficialmente o protagonismo de Buritis na produção de açaí em Rondônia e busca estimular ainda mais o crescimento do setor, inclusive com vistas à exportação futura do produto.



Ao final da votação, o deputado Delegado Lucas destacou a importância de legislações que valorizem as vocações regionais e incentivem o desenvolvimento sustentável.



“O açaí deixou de ser apenas um alimento regional para se tornar uma paixão nacional. É impressionante como ele conquistou o paladar dos rondonienses e de brasileiros de todos os cantos, ganhando espaço nas mesas, nas praças de alimentação e até nas dietas mais sofisticadas. Reconhecer Buritis como a Capital do Açaí é, também, valorizar um produto que representa nossa cultura, gera emprego e leva o nome de Rondônia para o Brasil inteiro”, destacou.



Vínculo de décadas com o açaí



Na justificativa para transformar Buritis como a capital rondoniense do açaí, o deputado citou exemplos do vínculo do município com a fruta. A empresa Dallan Açaí, fundada em 1999, tem uma força produtiva na cidade. Inicialmente voltada à agricultura familiar, hoje é uma das maiores processadoras de açaí do estado, gerando emprego e ampliando a capacidade de produção com investimentos em tecnologia, irrigação e cultivares de alta produtividade.



Além do impacto direto na economia local, a produção de açaí em Buritis fortalece a agricultura familiar e, nos últimos anos, fomentou o surgimento de eventos culturais, como o “Trilhão do Açaí”, que realizou a 4ª edição em 2025, promovendo o fruto como símbolo regional.



Além disso, estabelecimentos como o Lanche da Regi também contribuem para a valorização do açaí, oferecendo produtos derivados e reforçando a identidade local.





Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Sebrae | Divulgação