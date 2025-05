Deputado Ismael Crispin entrega aparelho de ultrassonografia para UBS Dom Bosco em Ji-Paraná

Na manhã desta quinta-feira (29), a saúde pública de Ji-Paraná deu mais um passo importante com a entrega de um moderno aparelho de ultrassonografia à Unidade Básica de Saúde (UBS) Dom Bosco. A conquista é fruto de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Ismael Crispin (MDB), atendendo a uma solicitação do vereador Wanderson Bença.



A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Affonso Cândido, que destacou a relevância do equipamento para o atendimento da população local. “Essa é uma ação transformadora. A comunidade do Dom Bosco agora será assistida com mais dignidade e estrutura. Agradecemos ao deputado Ismael por essa parceria que traz resultados concretos”, afirmou o prefeito.



O deputado Ismael Crispin enfatizou que o fortalecimento da atenção básica é uma de suas prioridades no mandato. “Esse equipamento vai agilizar diagnósticos e garantir mais conforto para quem precisa de atendimento. É isso que buscamos com cada emenda: transformar recursos públicos em benefícios reais para a população”, finalizou.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar