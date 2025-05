Deputado Laerte Gomes parabeniza homenageados na sessão itinerante da Alero na 12ª Rondônia Rural Show

Durante seu pronunciamento na sessão itinerante da Assembleia Legislativa na 12ª Rondônia Rural Show Internacional, nesta quinta-feira (29), em Ji-Paraná, o vice-presidente da Casa de Leis, deputado Laerte Gomes (PSD) parabenizou as personalidades e entidades homenageadas durante o encontro.



“Quero parabenizar meu amigo, homenageado, senador Jaime Bagattoli (PL), político que tem defendido o estado de Rondônia, o agronegócio, o produtor rural e que tem nos representado em Brasília. Da mesma forma, cumprimento e parabenizo outro homenageado, o Salatiel Rodrigues, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB-RO), por liderar um dos maiores patrimônios que Rondônia tem, que é o cooperativismo. Parabéns a todos os demais homenageados”, disse o deputado.



Outro destaque da sessão, foi o empresário Eugênio Ribeiro, mais conhecido como Eugênio da Cairu, a quem Laerte Gomes se referiu como “um homem determinado, inteligente e visionário”.



“A Cairu se confunde com a história de Rondônia. O seu Eugênio da Cairu começou a sua empresa pequena e, hoje, é a maior no ramo de bicicletas do Brasil. Um homem que leva o nome de Rondônia aos 27 estados da federação e de quem nós temos que sentir orgulho desse patrimônio que nosso estado tem que é a Cairu. Quero lhe parabenizar pelo empreendedorismo e por tudo que faz por Rondônia, pelos milhares de empregos gerados. Parabéns”, declarou o parlamentar.



Laerte Gomes comentou sobre a reforma tributária aprovada no Senado Federal que, segundo ele, “prejudicou muito os estados da região Norte do Brasil”.



“Mas ainda bem que temos homens como o seu Eugênio, que além de empreender tem o sentimento no coração de gosta do estado de Rondônia. E para comparar, com todo respeito, o estado de Rondônia, hoje, é pequeno para o senhor e suas empresas, mas o senhor não larga nosso estado, não larga Pimenta Bueno, não larga de Porto Velho a Vilhena, permanecendo aqui, mesmo com todas as adversidades. Siga firme seu Eugênio, parabéns ao senhor e a toda sua família. Nosso muito obrigado”, concluiu o Laerte Gomes.



Texto: Juliana Martins I Jornalista