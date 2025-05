Equipe de TI é destaque na 12ª Rondônia Rural Show com trabalho exemplar e comprometido

Durante a realização da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, na cidade de Ji-Paraná -RO, a equipe de Tecnologia da Informação (TI) teve papel fundamental para garantir o pleno funcionamento de todos os sistemas, internet, equipamentos e suporte tecnológico ao longo do evento.



Com muito profissionalismo, ética e competência, os profissionais da TI asseguraram que todos os expositores, participantes, visitantes e setores envolvidos tivessem acesso estável e eficiente aos serviços digitais, essenciais para o sucesso da maior feira de agronegócio da região Norte.



Foto: Reprodução/ALE-RO

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, fez questão de parabenizar toda a equipe, na pessoa do superintendente Rafael Frota, pelo trabalho realizado. “Parabéns a todos os profissionais da TI, que demonstraram total comprometimento, profissionalismo e dedicação. Um serviço de excelência que contribuiu diretamente para o êxito desta edição da Rondônia Rural Show”, destacou Redano.



O superintendente Rafael Frota agradeceu o reconhecimento e reforçou que o trabalho em equipe, o planejamento e a busca constante pela excelência foram os pilares para que tudo ocorresse dentro da normalidade, mesmo diante dos grandes desafios que um evento deste porte impõe.



A 12ª Rondônia Rural Show mais uma vez demonstrou que Rondônia está na vanguarda do desenvolvimento, e, por trás de todo esse sucesso, há equipes técnicas dedicadas, que trabalham nos bastidores para que tudo funcione da melhor forma possível.





Texto: Alan Drumond I Secom ALE/RO

Foto: Assessoria Parlamentar