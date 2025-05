Prefeitura de Porto Velho encerra Semana da Ética e Integridade com assinatura de Termo de Compromisso

A assinatura de Compromisso Ético da Ata Administrativa pelo prefeito Léo Moraes, secretários municipais, adjuntos e gestores, e a aprovação da implementação do Plano de Prevenção à Fraude e Corrupção, marcaram o encerramento da Semana da Ética e da Integridade, evento realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), na manhã desta quinta-feira (29), no Teatro Banzeiros, na capital.

A ação coordenada pela Controladoria Geral do Município (CGM) teve como público-alvo, servidores públicos municipais, autoridades e gestores públicos, representantes de órgãos de controle e fiscalização e também reforça o compromisso institucional da Prefeitura com práticas éticas e íntegras, demonstrando a importância da transparência e da responsabilidade na gestão municipal.

O objetivo é reforçar o compromisso institucional da gestão do prefeito Léo Moraes com práticas éticas e íntegras na administração pública. A iniciativa nasceu a partir de Termo de Cooperação com a Rede de Controle e Termo de Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

Moraes acrescentou que prefeitura deu passos importantes em direção à transparência O prefeito Léo Moraes lembrou o quanto a transparência e a participação do cidadão na gestão pública são importantes. “O compromisso com a ética e integridade visa aproximar a população do processo decisório da administração. A partir desses vetores, conseguimos aproximar a população do processo decisório da administração, afinal, todos querem essa evolução e progresso”, destacou.

A Prefeitura, acrescentou Moraes, deu passos importantes em direção à transparência, como ser a segunda capital do Brasil com o melhor índice de transparência em relação a dados e pedidos solicitados pela Advocacia-Geral da União. Precisamos manter esse índice alto, aproximar a população, tomar decisões acertadas, onde todos possam acompanhar e, a partir disso, vivemos um novo momento na nossa capital", concluiu.

PALESTRAS

Palestra ministrada pelo Edmar Camata e o Francisco Neto Palestra ministrada pelo presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, Edmar Camata e o assessor da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Francisco Neto, que falaram sobre integridade e ética no serviço público, complementando a programação.

O presidente do Atricon, Edmar Camata, destacou a importância da autogestão na implementação de ferramentas de integridade no setor público. Em sua palestra, Camata enfatizou que as ferramentas de integridade só funcionam se houver o envolvimento da autogestão, incluindo governança pública municipal, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, gerentes e coordenadores.

Sobre o evento, Camata parabenizou a Prefeitura e a CGM, por realizar um encontro de suma importância, pois vai contribuir para a melhoria contínua do ambiente de gestão e a prática de mudança positiva na vida do cidadão que precisa de serviço público de qualidade.

Jonhy Milson ressaltou que o evento é considerado singular porque reuniu servidores públicos para demonstrar a importância da ética De acordo com o controlador geral do Município, Jonhy Milson Oliveira, o termo, assinado pelo prefeito Léo Moraes, reitera o compromisso da gestão pública em trabalhar com ética e integridade no dia a dia. “Com isso, demonstramos para a sociedade que a gestão do prefeito Léo Moraes se baseia em dois pilares fundamentais: ética e integridade.

O controlador ressaltou que o evento é considerado singular porque reuniu servidores públicos para demonstrar a importância da ética e da integridade no trabalho. “Precisamos trabalhar no dia a dia com condutas típicas de servidor público, como sempre falamos, nós servimos ao público”, disse.

AÇÕES

A programação desenvolvida durante o mês de maio, incluiu uma série de ações voltadas para a ética e integridade na gestão pública e dentro da sociedade. A iniciativa fortalece o engajamento dos servidores com práticas de integridade, valoriza a transparência e a responsabilidade na gestão municipal e amplia o diálogo entre governo e sociedade sobre temas éticos.

