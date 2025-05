Prefeitura entrega materiais pedagógicos e potencializa atendimento educacional especializado

Um ambiente mais inclusivo e de apoio às crianças e jovens com necessidades educativas especiais, garantindo melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento. Esse é o objetivo da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que entregou nesta quinta-feira (29), na Escola Municipal Nova República, materiais pedagógicos destinados a fortalecer e ampliar as atividades nas Salas de Recursos Multifuncionais.

Materiais entregues incluem recursos didáticos adaptados, tecnológicos e de apoio

Os materiais entregues incluem recursos didáticos adaptados, tecnológicos e de apoio, contribuindo para a formação de um currículo mais acessível e personalizado para os estudantes atendidos nas salas. Entre os materiais estão: quebra-cabeça, globo terrestre, livro sensorial e diversos outros. Essa ação reforça o compromisso da gestão com a educação inclusiva e a valorização da diversidade no ambiente escolar.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, entregou os materiais e destacou a importância de melhorias para o desenvolvimento da educação inclusiva. “Desde o início da nossa gestão, sempre estamos engajados no fortalecimento da política da educação inclusiva na nossa capital. Já contratamos mais de mil profissionais para educação inclusiva. A inclusão sempre foi nossa pauta, com criação de vagas exclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), ônibus multissensorial e mais recente o projeto para contratação de jovens com deficiência e neurodivergência como jovem aprendiz”, disse o prefeito.

De acordo com o secretário da pasta, Leonardo Leocádio, a rede municipal de ensino conta hoje com 48 salas de recursos multifuncionais e, nesta gestão, foram implantadas dez novas salas e reativadas outras sete. “Hoje a Semed atende 3.116 alunos com as salas de recursos. Destes, 2.293 são TEA e o restante com deficiências diversas. Iniciamos o ano com 31 escolas com Salas de Recursos Multifuncionais, entretanto, com o compromisso de fortalecer a educação inclusiva, a rede municipal está sendo ampliada”, finaliza o secretário.

Michele Almeida explicou que na unidade são mais de 200 alunos que serão beneficiados com esses materiais pedagógicos

Os materiais estavam parados há mais de um ano no almoxarifado. O recurso total utilizado foi de R$ 929.238,24, que a partir desta gestão beneficiarão várias escolas. Vale destacar que a Sala de Recurso Multifuncional é o espaço onde é oferecido o Atendimento Educacional Especializado que tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

A diretora da Escola Nova República, Michele Almeida, explicou que na unidade são mais de 200 alunos nos dois turnos e que serão beneficiados com esses materiais pedagógicos. “É uma alegria imensa receber esses materiais. É um sonho antigo da escola e, agora, com o prefeito Léo Moraes se torna realidade. Hoje nós temos cerca de 26 alunos com TEA, síndrome de Down e outros diagnósticos, que terão um espaço mais acolhedor para o aprendizado”, conclui.

Dercy Sebastiana ficou feliz com a iniciativa

As salas proporcionam um ambiente adequado para atender às necessidades específicas de estudantes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem, oferecendo suporte individualizado que complementa as aulas regulares. Nesses espaços, profissionais especializados trabalham de forma direcionada com os alunos, auxiliando no desenvolvimento de habilidades acadêmicas, sociais e emocionais. Além disso, contribuem para uma maior inclusão e autonomia, promovendo uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade para todos.

Quem ficou feliz com a iniciativa foi a dona de casa, Dercy Sebastiana, que tem um neto autista que estuda na escola. “Essa é uma escola que cuida com todo amor de nossas crianças. Os profissionais são qualificados e dão toda atenção para os alunos, em especial para o meu neto. Quero agradecer ao prefeito, que veio até aqui e trouxe esses materiais que, com toda certeza, vão ajudar ainda mais na educação dessas crianças”, finaliza.

Texto:Meiry Santos / André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)