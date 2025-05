Sema realiza poda preventiva na Rua Hortelã, no bairro Cohab

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou, nesta quinta-feira (29), uma ação de poda preventiva na Rua Hortelã, no bairro Cohab. A iniciativa teve como principal objetivo garantir a segurança da população, além de contribuir para o bem-estar dos moradores e a preservação das árvores que compõem a paisagem urbana.

Segundo o secretário da Sema, Vinícius Miguel, a poda preventiva é uma medida essencial para evitar acidentes causados pela queda de galhos, especialmente durante o período de chuvas e ventos intensos. A ação também visa proteger a infraestrutura urbana, como redes elétricas e de telefonia, e assegurar o desenvolvimento saudável das árvores.

“A poda é realizada de forma criteriosa, respeitando as normas técnicas ambientais, de modo a garantir que as árvores permaneçam saudáveis, oferecendo sombra, melhorando a qualidade do ar e promovendo o bem-estar da comunidade”, destacou o secretário.

Além de reforçar a segurança nas vias públicas, o serviço promove a harmonia entre urbanização e meio ambiente, assegurando que a vegetação urbana seja preservada de forma equilibrada.

O secretário destaca que ações como essa integram o programa de manejo arbóreo do município, que prevê a realização periódica de podas preventivas e corretivas, conforme avaliação das equipes técnicas ou a partir de solicitações da população.

Moradores que identificarem árvores com potencial risco podem entrar em contato com a Sema, através do disque denúncia (69) 98423-4092.

Texto:Sema

Fotos:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)