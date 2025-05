Arraial Flor de Cacto acontece de 30 de maio a 8 de junho, na zona Sul de Porto Velho

Como parte do calendário junino de Porto Velho, a zona Sul de Porto Velho se prepara para um dos maiores eventos juninos do estado. A 26ª edição do Arraial Flor de Cacto acontece entre os dias 30 de maio a 8 de junho, no Campo 1º de Maio, no bairro Caladinho, e promete levar muita diversão, grupos folclóricos e música aos visitantes.

De acordo com a organização, a programação vai contar com apresentação de quadrilhas, bois-bumbás, grupos de dança, shows de bandas de forró e muito mais. Além disso, conta com um espaço para vendas de comidas típicas, bebidas e também um parque de diversão para as famílias.

A novidade desta edição é a premiação para o concurso de quadrilha. A primeira colocada leva R$ 20 mil, a segunda colocada R$ 10 mil, a terceira R$ 7 mil, a quarta R$ 5 mil, a quinta colocada leva R$ 3 mil, sexta R$ 3 mil, sétima R$ 2 mil e a oitava colocada R$ 1 mil. O concurso será realizado no primeiro final de semana e também no último final de semana do evento.

O circuito junino foi aberto oficialmente na semana passada com a primeira edição do Arraiá da Prefs no Parque da Cidade. A partir de agora, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural (Funcultural), segue apoiando os eventos juninos como o Arraial Flor de Cacto, que é um dos mais tradicionais da capital.

Segundo o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, a Prefeitura tem o papel de apoiar e fomentar os movimentos culturais da cidade. “O arraial Flor de Cacto já faz parte da nossa história e muita gente se prepara para curtir os dias de festa. Além de todo apoio, a prefeitura também disponibiliza banheiros químicos para essa grande festa”, disse o presidente.

INFRAESTRUTURA

Programação do circuito vai passar em vários cantos da cidade Além disso, por determinação do Prefeito Léo Moraes, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) realizou pavimentação nas ruas Xangrila, Bom Jesus, Tailândia e Tucuruí, vias próximas e de acesso ao tradicional Arraial Flor do Cacto. Ao todo, foram aplicados cerca de 457 metros de asfalto, utilizando aproximadamente 357 toneladas de massa asfáltica, para melhorar a qualidade de vida dos moradores e também facilitar acesso dos visitantes ao arraial.

O calendário junino 2025, segue até o final de agosto com mais de 20 eventos juninos na programação da Liga dos Arraiais. A programação do circuito vai passar em vários cantos da cidade, como, por exemplo, Mocambo, Calderita, Campo da Afa, Triângulo, Jardim Santana, Cristal da Calama e diversos outros pontos.

Para o coordenador do arraial, Clodoaldo Negaço, a festa é bastante esperada principalmente pelos moradores da zona Sul. “Eu fico muito feliz com a realização do nosso Arraial Flor de Cacto. Estamos completando 26 anos e queria agradecer o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio do prefeito Léo Moraes, que está contribuindo para que nosso evento seja mais uma vez um sucesso. Esperamos todos a partir desta sexta-feira no campo 1º de Maio”, finaliza.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)