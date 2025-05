Com apoio da Semagric, agroindústria Bolachas Nordestinas encanta visitantes na 12ª edição da feira internacional

A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná, está sendo palco para a valorização da agricultura familiar e da culinária regional. Entre os destaques deste ano está a agroindústria Bolachas Nordestinas, de Porto Velho, que tem atraído os visitantes com seus biscoitos artesanais de sabor autêntico e nostálgico.

A participação da Bolachas Nordestinas contou com o apoio logístico da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), que vem incentivando a valorização dos pequenos produtores.

O proprietário da agroindústria, Ailson Aguiar, destacou a importância do evento como oportunidade de crescimento e conexão com novos mercados. “Essa feira tem sido essencial para nós. Estamos fazendo muito network, trocando experiências com outros produtores, conhecendo potenciais parceiros e principalmente divulgando nosso produto para pessoas de todo o estado e até de fora. O retorno tem sido muito positivo. Nossos biscoitos estão sendo bem-aceitos por todos que passam pelo nosso estande”, afirmou Ailson.

Maria visitou o evento pela 1° vez A feira também tem proporcionado momentos de emoção para os visitantes. Dona Maria do Carmo, que visitou o evento pela primeira vez, se emocionou ao provar as bolachas e relembrar momentos especiais de sua infância. “Esse sabor me levou direto para o meu tempo de criança no Nordeste. É como voltar no tempo. Não resisti e levei logo várias embalagens para casa”, contou.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, acompanhou a participação da agroindústria na feira e reforçou o compromisso da Prefeitura com os pequenos produtores. “A Semagric tem trabalhado para garantir que nossas agroindústrias tenham estrutura e apoio para participar desses grandes eventos. É gratificante ver o reconhecimento que os produtos de Porto Velho estão recebendo aqui”, declarou.

Durante a Rondônia Rural Show, diversas agroindústrias de Porto Velho têm apresentado uma variedade de produtos que vão desde geleias, cafés e queijos, até as tradicionais bolachas artesanais. Essas iniciativas refletem a riqueza da culinária regional e o empenho das famílias produtoras em fortalecer a economia local e preservar a cultura alimentar da região.

A Rondônia Rural Show segue até o próximo final da semana, sendo uma vitrine para o talento, o sabor e a tradição das agroindústrias de Porto Velho e de todo o estado.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa/ Seagri

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)