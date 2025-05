Aulas presenciais no Distrito de Nova Londrina em Ji-Paraná serão retomadas após ação da deputada Cláudia de Jesus

O governo de Rondônia por meio da Superintendência Regional de Educação de Ji-Paraná confirmou o retorno das atividades de ensino médio de forma presencial na Gleba G, no Distrito de Nova Londrina em Ji-Paraná. A partir de 31 de julho, a medicação tecnológica será interrompida. “É necessário um prazo para a reorganização do calendário escolar, alocação de servidores e demais adequações indispensáveis para assegurar um atendimento de qualidade à comunidade escolar”, disse a representação da educação.



“Os responsáveis pelos estudantes que estão matriculados no município de Ji-Paraná e manifestam interesse em frequentar o ensino médio regular no Distrito de Nova Londrina, deverão ser orientados a solicitar a transferência na escola de origem ao final das provas do 2.º bimestre e efetuar a matrícula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cel. Jorge Teixeira de Oliveira”, disse Rosângela Aparecida Marum Cândido, responsável pela Superintendência.



O retorno das atividades escolares presenciais foi possível após um diálogo da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ji-Paraná (STTR). A parlamentar esteve reunida com a comunidade para anunciar que o ensino será presencial. Na reunião, estavam moradores, lideranças da comunidade como o senhor Nivaldo, os vereadores Willian Cândido e Licomedio Pereira; Márcio Porto, presidente do STTR e Rosângela Aparecida da Superintendência de Educação.



“Estou feliz que conseguimos mediar e resolver esse problema. O ensino remoto estava causando transtornos e agora famílias terão educação mais perto de casa. Quero agradecer a equipe do governo pela sensibilidade de entender o problema e o esforço de resolver essa questão”, comentou a deputada.



