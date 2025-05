Energia solar e novos equipamentos para associações rurais

A instalação de placas de energia solar, com recursos públicos, nas associações de produtores rurais do Estado de Rondônia, já se tornou realidade. O recurso vem sendo viabilizado pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), por meio de emendas parlamentares. Além dos investimentos em alternativas energéticas, ele tem garantido apoio para a aquisição de equipamentos, implementos e insumos agrícolas, mudas de café e de cacau, bem como para a recuperação de estradas rurais. “Tenho trabalhado firme, ao lado do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de fortalecer a agricultura familiar em nosso Estado”, disse Cirone.



A Associação Juventude, localizada no município de Cacoal, já está contando com as vantagens da energia solar. O projeto foi executado com um investimento de R$ 297.903,67, assegurado pelo parlamentar. “Somos os primeiros a receber esse benefício e tudo isso graças a parceria com nosso deputado Cirone, que vem de longos anos”, disse o agricultor Wanderlei Knaack, presidente da entidade.



Wanderlei disse que a associação conta com o apoio de Cirone desde o início de seu primeiro mandato como deputado, tanto na agricultura, quanto no esporte. A entidade já foi contemplada, por meio de emenda do parlamentar, com um micro trator roçador de grama, além de um torrador, um descascador e um secador de café. “A instalação das placas solares é mais um sonho, que está se tornando realidade, pelas mãos do nosso deputado”, disse.



Segundo Wanderlei, com o apoio do parlamentar, os produtores conseguiram diminuir os custos de produção e aumentar a renda de suas famílias. “O Cirone é um político espetacular, que transformou a realidade da agricultura familiar, em Rondônia”, disse.



O agricultor Claudionor Ramos Porto, presidente da Associação de Produtores Rurais e Organização Social Familiar (Aprosf), do município de Cacoal, disse que a realidade de sua associação também foi transformada com o apoio de Cirone Deiró, quem ele define como “um parceiro como nenhum outro”.



Segundo Claudionor, a associação que representa já recebeu várias emendas, mas não tantas como as que teve acesso por meio do trabalho de Cirone. “Nesses quatro anos o Cirone assegurou quase R$ 280 mil de emendas para nossa associação”, informou. O agricultor explicou que com o apoio do deputado, os produtores conseguiram eliminar os atravessadores e comercializar seus produtos a preços mais justos, aumentando a renda de suas famílias.



De acordo com Cirone, o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido decisivo na viabilização dos investimentos. “Nosso objetivo é facilitar a vida e aumentar a renda de quem vive na área rural, além de fortalecer nosso setor produtivo”, afirmou. Segundo ele, o esforço conjunto tem apresentado excelentes resultados, a exemplo do café rondoniense, que já é considerado uma bebida fina, não só no Brasil, mas em muitos outros países.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar