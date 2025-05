Presidente Alex Redano visita expositores e fortalece apoio da Assembleia durante a Rondônia Rural Show 2025

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), participou ativamente da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, evento que já se consolidou como um dos mais importantes do agronegócio na região Norte do Brasil. A feira acontece no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, e reúne produtores, empresários, investidores e autoridades de todo o país.



Durante a programação, Redano percorreu os estandes da feira, dialogou com produtores, empresários e representantes do setor, reforçando o compromisso da Assembleia com o desenvolvimento do agronegócio. Segundo o parlamentar, a Rondônia Rural Show é “um verdadeiro ponto de encontro de oportunidades, tecnologia e negócios que transformam a vida dos rondonienses e fortalecem o setor produtivo do estado”.



Além das visitas técnicas, a Assembleia Legislativa teve participação institucional expressiva no evento. A Alero inaugurou um estande próprio no local, promovendo uma programação especial por meio da Escola do Legislativo (Elero). Entre as atividades, destacaram-se palestras sobre temas fundamentais ao setor rural, como endividamento agrícola, gestão patrimonial e estratégias contra embargos ambientais. Um dos destaques foi a palestra do comentarista político Caio Coppolla, que abordou o cenário econômico nacional e seus reflexos no campo.



De forma inédita, a Assembleia também transferiu temporariamente parte de suas atividades administrativas, legislativas e pedagógicas para Ji-Paraná durante a realização da feira. A iniciativa visa aproximar o Poder Legislativo da população e fortalecer o apoio institucional às demandas do setor produtivo.



A Rondônia Rural Show 2025 segue até o final da semana e reforça sua posição como vitrine de inovações tecnológicas e oportunidades de negócios para o campo, sendo um dos principais motores de crescimento da economia estadual.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO