Presidente Alex Redano destaca presença de Ronaldo Caiado na Rondônia Rural Show

Durante a programação da Rondônia Rural Show Internacional, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), anunciou com entusiasmo a realização de uma palestra especial do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nesta sexta-feira (31), às 14h30, no estande da Assembleia Legislativa. Redano ressaltou a importância do evento e a contribuição de Caiado como referência nacional em gestão pública.



O presidente da Alero destacou ainda que a presença do Parlamento estadual no evento reforça o compromisso com o fortalecimento do setor produtivo e a integração entre os poderes.



Durante a semana, Redano tem mantido intensa agenda de reuniões com prefeitos, vereadores, produtores e representantes de entidades ligadas ao agronegócio, visando a destinação de emendas parlamentares e parcerias que beneficiem a população rondoniense.



A palestra de Ronaldo Caiado será aberta ao público e acontece no estande da Assembleia Legislativa, dentro do Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. A expectativa é de que produtores rurais, lideranças políticas e representantes do setor produtivo compareçam em peso.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Tiago Lorentz | Secom ALE/RO