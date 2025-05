Projeto Vem com a Prefeitura acontece neste sábado (31), no residencial Cristal da Calama

No próximo sábado (31), os moradores do residencial Cristal da Calama, zona Leste da capital, vão contar com uma programação especial com a terceira edição do projeto Vem com a Prefeitura. A ação é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

O evento contará com uma programação especial com atividades para toda a família. Será um momento com muita atividade esportiva com diversas brincadeiras, entre elas, futebol de travinha, basquete, pinturas, ping-pong, desenho e diversas outras opções de lazer para todas as idades.

O projeto já aconteceu em dois locais, com grande participação do público nos residenciais Orgulho do Madeira e no Morar Melhor. Além disso, essa terceira edição vai contar também com apoio de parceiros que levarão diversos serviços com atendimentos voltados à área da saúde e ao bem-estar da população.

Todas as atividades e serviços serão gratuitos O Vem com a Prefeitura acontece das 15h às 19h, na Associação de Moradores do Cristal da Calama, que fica localizada na avenida Calama, 12013. De acordo com o secretário da Semes, Cássio Moura, essa é uma excelente oportunidade de lazer para os moradores do residencial, mas também para todos da região.

“Essa é mais uma etapa desse maravilhoso projeto. Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos seguindo organizando para que a população tenha um dia especial com muito esporte e lazer. Tenho certeza de que quem comparecer na ação vai ficar encantado com todo o trabalho”, disse o secretário.

Vale destacar que todas as atividades e serviços serão gratuitos. Ainda segundo a Semes, o projeto Vem com a Prefeitura deve também chegar em vários bairros e distritos da capital. A secretaria organiza todo o cronograma de ações e até o final do ano outros locais receberão o projeto.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)