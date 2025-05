Emdur leva iluminação à Linha Progresso, zona rural de Porto Velho

A espera chegou ao fim para os moradores da Linha Progresso: a comunidade rural de Porto Velho passou a contar com nova iluminação pública, implantada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). A ação representa um marco de transformação, garantindo mais segurança, conforto e qualidade de vida à população local.

Antes da intervenção, o cenário era de total escuridão. Agora, com a instalação dos novos pontos de luz, a rotina da comunidade mudou de forma significativa. “Me sinto muito feliz com a iluminação, me sinto mais seguro. O nosso medo de assaltos era contínuo”, afirmou o trabalhador rural Edson Canso, destacando o impacto direto da ação na vida das famílias da região.

O comércio local também foi beneficiado. Segundo o comerciante Francisco Souza, a nova iluminação permitiu a ampliação do horário de funcionamento do estabelecimento. “Agora consigo ficar com meu comércio aberto até as 22h, coisa que antes era impossível”, disse.

Trabalhador rural Julmar Ferreira recebeu com gratidão a atuação da Prefeitura A população recebeu com gratidão a atuação da Prefeitura. “Me sinto grato pelo trabalho da Prefeitura”, declarou o trabalhador rural Julmar Ferreira, representando o sentimento coletivo de valorização e reconhecimento.

A requalificação da iluminação pública na Linha do Progresso integra um conjunto de ações da Emdur voltadas ao fortalecimento de bairros e comunidades, tanto urbanas quanto rurais seguindo a determinação do prefeito Léo Moraes no compromisso de investir em melhorias estruturais que impactam diretamente no bem-estar dos cidadãos.

Texto:Gleice Albuquerque

Foto:Júnior Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)