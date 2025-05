Medalhista olímpico se encanta com a história de Porto Velho

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) recepcionou o atleta de judô Flávio Canto, no Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré na manhã desta quarta-feira (28), e apresentou um pouco da história da origem da cidade.

“É a primeira vez que venho para Porto Velho, estou tentando conhecer um pouco mais dessa terra. Estou impressionado, não imaginei que pudesse aproveitar o dia hoje como estou aproveitando. Vim pra uma palestra, aproveitando a oportunidade, todo acolhimento do povo que é conhecido, é notório, para aproveitar esse carinho, e voltar com uma energia especial e já com vontade de voltar. Eu queria conhecer os rios e não vou conseguir ir porque já viajo hoje. Mas estou indo embora com gostinho de quero mais” disse o atleta.

Flávio Canto foi medalhista olímpico de judô em 2004 e comentarista de esportes, além de fundador de uma ONG esportiva, o Instituto Reação, e esteve em Porto Velho para ministrar uma palestra no evento de 42 anos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). A visita de Canto foi acompanhada por representantes da Semdestur e da empresa concessionária, Complexo Madeira-Mamoré.

Está é a primeira vez de Flávio em Porto Velho Entusiasta da cultura e encantado pelo museu, Flávio relatou sobre seu espírito explorador. “Durante anos, eu viajei o mundo como atleta. Então a parte boa era conhecer o lugar e as pessoas dos lugares que eu viajava, então acho que eu carrego isso ainda aqui dentro. Sempre que eu viajo, fico com essa curiosidade de aprender mais sobre o lugar. Aqui a gente está em casa, né? No Brasil. Então, conhecer um pouco da história daqui é conhecer mais a história do meu país. O Brasil passou por aqui muito fortemente (e continua), mas a história do ciclo da borracha, o mundo todo vinha pra cá. Eu demorei, mas agora estou vindo também.”

O turismo de Porto Velho é referência no Estado e tem em seus pontos fortes ligações com a história da cidade e identidade da população. Desde que assumiu a pasta, o secretário Paulo Moraes Junior tem fomentado ações de valorização, como o retorno da Litorina e o evento “Uma Noite no Museu”.

"Nosso trabalho é para trazer o porto-velhense a conhecer de perto sua identidade, mas também para atrair os olhares curiosos de visitantes de outras regiões do país. Receber pessoas conhecidas, como o Flávio Canto, e ouvir seu relato nos emociona e nos dá orgulho", disse o secretário.

“Meu agradecimento à secretaria de turismo de Porto Velho por me dar esse privilégio de estar aqui hoje conhecendo esse espaço incrível, que faz parte da história da cidade e da história do Brasil", finalizou Flávio.

Texto: Isabella Leite

Fotos: Isabella Leite

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)