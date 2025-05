Deputado Laerte Gomes preside Sessão Solene Itinerante para entrega de títulos e homenagens em Ji-Paraná

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) presidiu na tarde desta quarta-feira, 28, Sessão Solene para entrega de Títulos Honoríficos de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia, Medalha do Mérito Legislativo e Votos de Louvor para personalidades locais e regionais que se destacaram por relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia.



O evento aconteceu no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), instalado no Centro Tecnológico Vandeci Hack, que abriga a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputado Laerte Gomes presidiu a sessão (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)



A solenidade conduzida pelo deputado Laerte contou com a presença de lideranças locais, o presidente da Assembleia, deputado Alex Redano (Republicanos), o deputado Marcelo Cruz (PRTB), o vice-governador Sérgio Gonçalves (UNIÃO), o prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado Affonso Cândido (PL), o comandante da Polícia Militar Coronel Braguim, prefeitos e vereadores de toda a região, além da população em geral, que lotou o espaço montado pela Casa de Leis.



Ao iniciar a solenidade, o deputado Laerte Gomes agradeceu a presença dos convidados e destacou a importância dos homenageados para o desenvolvimento de Ji-Paraná, da Região Central e do estado de Rondônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO



"São pessoas que vieram de outros estados, que ajudaram no desenvolvimento do nosso estado. O título Honorífico de Cidadão Honorário de Rondônia é a maior honraria que um cidadão nascido em outro estado pode receber, e essa homenagem fazemos com alegria e satisfação, pois sabemos que todos contribuíram muito para que o nosso estado se transformasse num estado próspero e produtivo. No mesmo sentido as homenagens de Medalha do Mérito Legislativo e Votos de Louvor contemplam quem não mede esforços para transformar a comunidade em que vivem em um lugar cada vez melhor. Recebem as nossas homenagens e o nosso agradecimento por tudo o que fazem pelo nosso povo", disse Laerte.



O prefeito Affonso Cândido, que também entregou homenagens destacadas enquanto estava como deputado estadual, enalteceu o evento apontando a importância de reconhecer quem se dedica para garantir que a sua comunidade, o estado em que vivem, sejam lugares cada vez melhores. “São pessoas que ajudam o próximo, que oferecem emprego, que investem nas famílias, que querem sempre o que há de melhor para o local onde escolheram viver", disse o prefeito.



O vice-governador Sérgio Gonçalves parabenizou o deputado Laerte pelas homenagens que classificou como justas e necessárias, pois reconhece o trabalho e a dedicação de homens e mulheres que fazem Rondônia acontecer.



"Quero parabenizar o deputado Laerte pelo destaque destas homenagens. Tenho certeza que essas pessoas são diferenciadas, que amam o que fazem, que amam Rondônia, que querem sempre o melhor para a comunidade em que vivem. O estado de Rondônia é um dos que mais cresce em todo o Brasil e isso se deve a pessoas como estas, empresários, produtores rurais, servidores públicos, funcionários do comércio e das indústrias que dedicam a sua vida para promovem o bem", disse.



Ao encerrar a solenidade depois da entrega das honrarias, o deputado Laerte Gomes voltou a frisar a importância deste reconhecimento público do estado de Rondônia para estas pessoas que fazem parte da história do estado.





Foto: Reprodução/ALE-RO

"São amigos que a vida me deu. São pessoas que estão sempre prontas para ajudar, para trabalhar por um futuro cada vez melhor. Estou muito feliz e grato a Deus por ter esta oportunidade de entregar os títulos, as medalhas e os votos de louvor a todos estas personalidades. Cada um com a sua história de vida, com a sua contribuição para uma Rondônia melhor. Obrigado e parabéns a todos os homenageados", concluiu o deputado.



Homenageados com o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia: Osmar Farinácio, Flávio Marcondes de Campos, Jair Antônio de Lima, Hugo Santana Neto, Edison Fidelis de Souza, Alcílio José de Souza Filho, Walter Rack, José Araújo de Oliveira, Odete Maria Silveira e Arnaldo Xavier Oliveira.



Homenageados com Medalhas de Mérito Legislativo: Fábio Félix dos Santos, Edelson Carlos Dias Guimarães, Edvaldo de Araújo Elias, Eder Francisco Ribeiro, Érico Saleme de Souza, Jeferson de Freitas Mouza, Rudimar Leandro Felber, Cristiano Polini Moreira e Sérgio Eduardo Cardoso da Silva.



Homenageados com Voto de Louvor: Credisis Jicred e Ademir Carlos de Lima.



Homenageados com Título Honorífico de Cidadão Rondoniense, concedido pelo ex-deputado Affonso Cândido: Algmar José de Mesquita, José Dovair Sena, Antônio Aparecido, Dalício Albino, José Sebastião Carneiro Martins, Lucas Amante e Cristian laccino.



Texto: Juliana Martins I Jornalista e Jocenir Sérgio Santanna I Jornalista Secom ALE/RO