São Francisco: Lula autoriza duplicação de bombeamento do Eixo Norte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (28), a ordem de serviço para a duplicação da capacidade de bombeamento de água do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco, em Salgueiro (PE). O investimento é de R$ 491,3 milhões, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A obra ampliará a capacidade de bombeamento de 24,75 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 49 m³/s, beneficiando 8,1 milhões de pessoas em 237 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A duplicação será feita nas estações de bombeamento intermunicipais EBI1, em Cabrobó (PE), onde começa a captação de água do Eixo Norte; EBI2, em Terra Nova (PE); e EBI3, em Salgueiro (PE).

Em discurso, Lula lembrou que a transposição do Rio São Francisco visa dar segurança hídrica para a população do semiárido nordestino e, junto com investimentos em educação, por exemplo, tem o objetivo de desenvolver a região.

“Quando você pensa em fazer uma obra dessa, os técnicos começam a dizer para o presidente: ‘Não, presidente, isso não tem perspectiva econômica, não tem viabilidade econômica. Para que gastar R$ 12 bilhões para levar água para um povo? Deixa eles irem para São Paulo trabalhar de pedreiro’”, lembrou.

“E eles não sabiam que eu não queria mais que a gente fosse para lá para trabalhar de pedreiro. É por isso que nós fizemos universidades [no Nordeste], para ir lá trabalhar de engenheiro, de médico. E essa obra vai garantir que daqui a uns anos esse povo daqui só vai para São Paulo para turismo. Não vai para procurar emprego, não vai para morar. É por isso que eu resolvi fazer essa obra”, afirmou Lula.



Desenvolvimento industrial

Durante a cerimônia, o governo também anunciou uma chamada pública, com R$ 10 bilhões em crédito, visando o desenvolvimento industrial da Região Nordeste, alinhado com as missões da Nova Indústria Brasil . A ação envolve o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A chamada busca atrair investimentos nas áreas de energias renováveis, bioeconomia para fármacos, hidrogênio verde, bancos de dados, indústria automotiva que inclua maquinas agrícolas e agroindústrias. Uma plataforma será lançada em junho pelo BNDES para receber os projetos das empresas e cooperativas interessadas.

De Salgueiro, Lula segue para Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, onde participa da cerimônia de entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi, também do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. Com 115,5 quilômetros de extensão, a estrutura liga a Barragem Caiçara (PB) à Barragem Angicos (RN), com vazão projetada de 40 m³/s.

A obra, iniciada em 2021, está 74,83% concluída e tem entrega total prevista para outubro de 2026, com investimento de R$ 1,45 bilhão . Quando finalizado, o ramal atenderá cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Caminho das Águas

As agendas de hoje fazem parte do Caminho das Águas , iniciativa do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional que, desde o dia 25, percorre a trilha da transposição das águas pelo sertão nordestino, passando pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

O objetivo é verificar o andamento de obras de revitalização, reformas em açudes, conhecer iniciativas de irrigação e inaugurar obras que fazem parte do complexo . Atualmente, cerca de 70 ações estão em andamento , todas incluídas no Novo PAC.

Pensado desde o Brasil Império , o Projeto de Integração do São Francisco começou a virar realidade a partir de 2007, dividido em dois eixos, norte e leste, que juntos totalizam 477 quilômetros de canais, túneis, barragens e estações de bombeamento que levam água para a população. São cerca de 400 municípios atendidos nos quatro estados, com irrigação de lavouras e abastecimento de comunidades.

Desde 2007, mais de R$ 12 bilhões de investimentos foram feitos no Projeto de Integração do São Francisco, incluindo os sistemas complementares de distribuição de recursos hídricos.