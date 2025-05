Ribeiro do Sinpol destina emendas para incentivo ao esporte e melhorias na educação em Cacoal

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) destinou recursos por meio de emendas parlamentares com o objetivo de fomentar atividades esportivas e fortalecer a infraestrutura educacional no município de Cacoal.



Uma das iniciativas contempladas foi o tradicional Campeonato de Pesca, que recebeu o aporte de R$ 40 mil. O investimento visa promover o esporte e o lazer, estimular o turismo regional e preservar manifestações culturais que integram a identidade local.



A liberação da verba atende a uma solicitação do vereador Amarilson Carvalho, que ressaltou a importância do evento como instrumento de integração social e fortalecimento da economia, sobretudo nas comunidades ribeirinhas e áreas rurais do município.



Paralelamente, o parlamentar destinou R$ 330 mil para a ampliação das salas de aula da Escola Cruzeiro do Norte, localizada na Linha 21, zona rural de Cacoal. A ação evidencia o comprometimento do deputado com a promoção do ensino de qualidade, especialmente nas regiões mais afastadas, onde os desafios estruturais são mais evidentes.



"Investir na educação é assegurar um futuro digno para nossos jovens, principalmente na zona rural, onde o acesso ao ensino ainda enfrenta inúmeros entraves. Da mesma forma, apoiar eventos culturais e esportivos, como o Campeonato de Pesca, é preservar a memória coletiva e impulsionar o desenvolvimento local", declarou o parlamentar.



Por meio dessas ações, o parlamentar reafirma seu compromisso com políticas públicas que promovam inclusão, desenvolvimento sustentável e valorização da cultura em todo o estado de Rondônia.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO