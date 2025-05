Laerte Gomes e vice-governador Sérgio Gonçalves visitam expositores da Feira de Empreendedores Rondônia – Edição Ji-Paraná

No final da tarde desta terça-feira (27), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), acompanhado do vice-governador Sérgio Gonçalves (União) visitou a Feira de Empreendedores Rondônia – Edição Ji-Paraná. A feira, que acontece de 26 a 30 de maio é uma realização do Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e em parceria com a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.



O evento está sendo promovido simultaneamente à Rondônia Rural Show Internacional, com o objetivo de ampliar o alcance e a visibilidade dos pequenos negócios. A feira tem como foco o estímulo à comercialização de produtos locais, a geração de renda, a integração entre empreendedores e comunidade, além da divulgação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia regional.



A Feira de Empreendedores Rondônia, conta com praça de alimentação, ações culturais e reúne 100 expositores dos segmentos de gastronomia, artesanato e produtos regionais de produção própria. Durante sua visita, Laerte Gomes destacou a importância da feira como vitrine para os pequenos negócios e como impulsionadora da economia local.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Durante a visita à feira que está localizada no estacionamento do Posto Jumbinho, o parlamentar e o vice-governador percorreram os estandes, cumprimentando e dialogando com artesãos e produtores que estão expondo seus trabalhos no evento.



"É gratificante ver o talento e a dedicação dos nossos empreendedores. Eles são fundamentais para o desenvolvimento econômico e cultural de Rondônia. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que valorizem e fortaleçam esses profissionais", afirmou o deputado.



A presença de Laerte Gomes na feira reforça seu compromisso com o setor produtivo e com o incentivo ao empreendedorismo no estado.



“Parabenizo o governador, Coronel Marcos Rocha e o vice-governador, Sérgio Gonçalves, que também é Secretário da SEDEC, por acreditarem no empreendedorismo e trazerem a feira para Ji-Paraná, valorizando a nossa cidade e o trabalho de todos os expositores”, concluiu Laerte Gomes.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar