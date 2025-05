Rondônia Rural Show destaca a cultura indígena e o desenvolvimento sustentável na sua 12ª edição

Exposição de artesanato tradicional e de biojoias (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)

O etnoturismo, também conhecido como turismo cultural, é uma forma de turismo que se concentra na experiência imersiva com culturas locais, especialmente povos indígenas e comunidades tradicionais. Envolve a interação com a cultura, tradições e modos de vida de comunidades específicas, oferecendo uma oportunidade para os visitantes aprenderem e respeitarem essas culturas.



“É um espaço para conexão com a natureza, com o som e os detalhes que ela nos proporciona. Também representa uma forma de dar visibilidade e gerar respeito aos nossos saberes tradicionais, além de fortalecer nossa cultura e a sustentabilidade”, afirmou a empreendedora indígena Shirlei Arara, de 37 anos.



Além da Casa da Floresta, o espaço conta com exposição de artesanato tradicional, biojoias, remédios naturais e uma maloca, onde são realizadas pinturas corporais. “Estava curioso para fazer a pintura, porque achei bastante bonita”, contou Paulo Ricardo de Aguiar, de 25 anos, enquanto recebia um grafismo no braço.



A feira também inclui ações voltadas à preservação ambiental, como trilhas ecológicas e uma nascente restaurada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO). “Temos estações que apresentam o Projeto do Peixe Saudável, a produção de biofertilizantes, biogás, hidroponia, recuperação de áreas de preservação permanente, enriquecimento florestal, entre outros serviços”, destacou a diretora técnica da instituição, Fabiana Bezerra.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Público visita a maloca, onde são realizadas pinturas corporais (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)

