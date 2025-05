Prefeitura de Porto Velho abre 50 vagas para aulas gratuitas de basquete no Três Marias

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), está com 50 vagas disponíveis para iniciação esportiva em basquete do Programa Construindo Campeões na quadra do Três Marias. As aulas gratuitas são voltadas a crianças e adolescentes de ambos os sexos e com idades entre 6 e 17 anos.

As matrículas devem ser feitas exclusivamente nesta quinta-feira (29), na própria sede da quadra, localizada na rua Atlas, no bairro Três Marias, zona Leste da capital. A Semes destaca ainda que os pais ou responsáveis devem realizar as inscrições das 9h até as 13h.

Os documentos necessários para as matrículas são:

-Cópia da certidão de nascimento ou identidade do aluno;

-Cópia do cartão do SUS;

-Cópia do documento responsável pelo aluno com foto (CNH, RG, carteira de trabalho);

-Comprovante de residência (atualizada);

-Foto 3x4 atualizada;

-Atestado de aptidão física (últimos 6 meses);

-Laudo neuropsicológico (anexar cópia, caso possua algum diagnóstico)

Fora deste prazo, as matrículas serão feitas presencialmente na sede da Semes, que fica localizada na avenida Amazonas, 6363, bairro Cuniã, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h. Vale salientar que as matrículas serão efetuadas conforme a disponibilidade de vagas.

Serão 25 vagas para o turno da manhã e 25 vagas para a tarde. Para informações os responsáveis podem entrar em contato pelo número: (69) 98471-9511. Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, essa é uma oportunidade para a transformação de vidas através do esporte. “A Prefeitura está investindo no futuro dessas crianças e jovens. Essa é mais uma oportunidade para quem deseja ter uma iniciação esportiva através do basquete”, finaliza.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)