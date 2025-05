Prefeitura de Porto Velho convida população a preencher formulário para construção do orçamento municipal

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), disponibilizou um formulário on-line para ouvir as demandas da população e garantir que o orçamento do município reflita as reais necessidades de cada região de Porto Velho.

O formulário já está disponível e pode ser acessado pelo link: ppa-participativo.portovelho.ro.gov.br . Qualquer morador pode participar, indicando as prioridades do seu bairro, comunidade ou distrito e sugerindo melhorias em áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, cultura, meio ambiente, entre outras.

A iniciativa integra a campanha do Orçamento Participativo, que fortalece a cidadania ativa e permite que a população contribua diretamente com o planejamento e a aplicação dos recursos públicos para os próximos anos. As contribuições serão consideradas na elaboração das três leis orçamentárias: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Segundo a subsecretária de Planejamento da Sempog, Larissa Ananda, a participação popular é essencial para tornar as políticas públicas mais próximas da realidade. “A escuta ativa da população permite construir uma gestão mais democrática, transparente e eficiente. Quando os moradores participam, contribuímos para uma cidade com investimentos mais justos e alinhados às prioridades de cada região”, destacou.

Além do formulário on-line, a Prefeitura também realizará audiências públicas nos meses de junho e agosto, com o objetivo de ampliar o diálogo com a população. Os encontros presenciais serão voltados à apresentação de propostas, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento do processo orçamentário.

As primeiras audiências, relacionadas à elaboração da LDO e do PPA, acontecem nos dias 3 de junho (voltada para área social) e 5 de junho (demandas de infraestrutura), no Teatro Banzeiros, em Porto Velho. As demais datas serão divulgadas em breve.

O Orçamento Participativo está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e reafirma o compromisso da gestão com uma administração participativa, transparente e orientada para o desenvolvimento sustentável da capital.

Participe e faça parte da transformação de Porto Velho: ppa-participativo.portovelho.ro.gov.br .

Texto:Emily Costa

Foto:Isadora Estolano

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)