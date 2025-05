Porto Velho recebe, pela primeira vez, premiação do projeto Declare Seu Amor, do Tribunal de Justiça de Rondônia

Pela primeira vez, Porto Velho é reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) como destaque no projeto Declare Seu Amor, que incentiva contribuintes a destinarem parte do imposto de renda aos fundos municipais da criança, do adolescente e da pessoa idosa. A cerimônia de premiação ocorreu na terça-feira (27), durante a programação da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná.

O prefeito Léo Moraes representou a capital rondoniense na solenidade e recebeu o prêmio em nome da cidade. Ao lado dele, no dispositivo de honra, esteve o vereador Everaldo Fogaça, que acompanhou o momento de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no município.

Ao receber a premiação, Léo destacou que essa conquista é fruto de uma gestão comprometida em fortalecer as políticas públicas de proteção social e mobilizar a população para causas que geram impacto real na vida das pessoas.

Léo destacou que conquista firma o comprometimento de gestão em fortalecer as políticas públicas de proteção social O projeto Declare Seu Amor é uma iniciativa do Tribunal de Justiça que busca fortalecer os fundos que financiam projetos voltados à garantia de direitos e proteção social. Porto Velho foi reconhecida entre os municípios que mais se destacaram no estado em categorias como crescimento na arrecadação, número de contribuintes engajados e mobilização social.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e representantes do Poder Judiciário, reforçando a importância da união de esforços entre instituições e sociedade civil para promover o desenvolvimento social.

O reconhecimento recebido pela Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso da gestão com políticas que garantam dignidade, desenvolvimento e qualidade de vida para quem mais precisa.

Texto:Leandro Morais

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)