Laerte Gomes prestigia premiação do Projeto Declare o seu Amor 2025 durante 12ª Rondônia Rural Show

Durante a 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná, o deputado estadual Laerte Gomes participou da cerimônia de premiação do Projeto Declare o seu Amor 2025, realizada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e Assembleia Legislativa (Alero), como parte da programação da Casa de Leis de Rondônia.



A ação tem o objetivo de incentivar a destinação de recursos para fundos da infância, da adolescência e do idoso por meio da declaração do imposto de renda. Na oportunidade, os municípios que mais se destacaram no Projeto Declare o Seu Amor foram agraciados.



"Essa campanha é uma oportunidade para que todos os cidadãos deem sua contribuição em prol dos programas que visam garantir a proteção das crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Um projeto que nasceu pequeno, se tornou grande e pode ficar gigante”, enfatizou o parlamentar.



Laerte Gomes também ressaltou que a Rondônia Rural Show é um espaço propício para fortalecer parcerias entre os poderes Legislativo e Judiciário, promovendo ações que beneficiem diretamente a população. Ele parabenizou todos os envolvidos na organização do evento e reafirmou seu compromisso com iniciativas que visem o desenvolvimento social e econômico do estado.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO