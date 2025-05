Deputada Dra. Taíssa visita Presidente Médici e reforça compromisso com a saúde pública

Nesta segunda-feira (26), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve em agenda oficial no município de Presidente Médici, acompanhada do prefeito Sérgio Skinão e de todo o secretariado municipal. A visita teve como foco principal a área da saúde, pauta prioritária do mandato da parlamentar.



Durante a passagem pela cidade, a deputada conheceu de perto a estrutura da rede pública de saúde, visitando unidades de atendimento e dialogando diretamente com profissionais da área. O objetivo foi ouvir as demandas locais, avaliar as condições de trabalho e reforçar o compromisso com uma saúde mais eficiente e humanizada.



A parlamentar também participou de uma reunião na sede da prefeitura, onde, ao lado do prefeito Sérgio Skinão e de seus secretários, discutiu estratégias para fortalecer o atendimento à população.



“Seguimos firmes nessa caminhada, construindo um mandato presente e atuante. A saúde é prioridade, e nosso trabalho é garantir que cada cidadão de Rondônia tenha acesso a um serviço de qualidade”, completou a deputada.



A visita foi considerada positiva por lideranças locais, que destacaram a importância do apoio do Legislativo estadual para avançar nas melhorias necessárias à população do município.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar