Agro avança e conquista reconhecimento nacional, diz Cirone

O investimento de recursos públicos nas associações de produtores rurais têm diminuído o custo da produção e aumentado a renda de quem vive na área rural, em Rondônia. A afirmação foi feita pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que adotou a agricultura familiar, como uma das prioridades de seu trabalho. Cirone disse que tem conseguido, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, viabilizar recursos para a aquisição de equipamentos, implementos e insumos, além de diversos outros benefícios para os agricultores. “Esses investimentos já apresentaram muitos resultados positivos, como é o caso do café rondoniense, que se tornou bebida fina no Brasil e em vários outros países”, disse.



Entre as iniciativas de sucesso, que contam com recursos liberados pelo deputado Cirone, está o projeto de fortalecimento da suinocultura, executado pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura. O programa venceu o Prêmio Nacional Sebrae Prefeitura Empreendedora, se destacando entre 346 concorrentes de todo o Brasil.



De acordo com os produtores contemplados, as matrizes distribuídas têm baixo custo de produção e alta qualidade genética, aumentando o ganho produtivo. O produtor Leandro Ribeiro disse que ele e sua família já estavam desanimados com a produção suína, mas após participar do projeto e constatar a viabilidade financeira das matrizes recebidas, voltaram a acreditar no setor e já planejam expandir os negócios, com a criação de uma agroindústria. “A produção dessas matrizes, se comparada a do porco caipira, é muito maior, então o avanço para nós produtores é muito grande”, explicou Leandro.



O prefeito Aldo Júlio disse que Cirone Deiró tem sido parceiro do município de Rolim de Moura, no fortalecimento do agronegócio. “Sou muito grato ao deputado Cirone, por tudo que ele tem feito pela população de Rolim de Moura, inclusive por ter apoiado nosso projeto de fortalecimento da suinocultura”, disse.



O produtor de café João da Luz, vencedor de prêmios estaduais e nacionais, afirmou que Cirone Deiró está fazendo a diferença na agricultura rondoniense, principalmente nas associações rurais. Segundo o cafeicultor, Cirone foi o primeiro deputado a visitar sua propriedade, localizada em Cacoal e a incentivar o projeto de criação de sua agroindústria. “O trabalho dele é diferenciado, digno de se tirar o chapéu e fico muito honrado por ele ter acreditado na gente", disse João da Luz.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar