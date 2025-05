Ezequiel Neiva fortalece o setor rural com investimento em piscicultura em Alta Floresta D’Oeste

O município de Alta Floresta D’Oeste recebeu um importante reforço para o setor da piscicultura. Um investimento no valor de R$ 500 mil, destinado à compra de alevinos, foi confirmado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O recurso será fundamental para fortalecer a produção de peixe na região e impulsionar o desenvolvimento sustentável da atividade.



O anúncio foi feito durante uma reunião com produtores rurais que contou com as participações do prefeito Gio Damo (União Brasil), do vice-prefeito Robson Ugolini e dos vereadores Jeremias (Republicanos) e Dalton Tupari (União Brasil), destacando o alinhamento político e o compromisso com o produtor rural. O programa visa garantir mais segurança e incentivo para os piscicultores locais, promovendo uma política pública eficaz voltada ao crescimento econômico e à geração de renda no campo.



“Esse é mais um recurso viabilizado por nosso mandato, com o compromisso de implementar políticas públicas eficazes que realmente façam a diferença na vida do produtor rural e contribuam para o desenvolvimento do município e consequentemente do nosso estado”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Produtores rurais aprovaram o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva ao setor (Foto: Alexandre Almeida)



Segundo o prefeito Gio Damo, a expectativa entre os piscicultores era grande, e o programa chega em boa hora para ampliar uma cadeia produtiva que já é forte no município. “Os piscicultores estavam ansiosos por esse anúncio para dar início a esse grande projeto da piscicultura, que já é consolidada e que vai crescer ainda mais em nosso município. É um grande exemplo de política séria e segura ao nosso produtor rural”, afirmou o prefeito.



Já o vereador Jeremias reforçou a importância da união entre as lideranças locais e estaduais para garantir resultados concretos à população. “Esse alinhamento político garante frutos para a população de Alta Floresta D’Oeste em um projeto que tem tudo para dar certo”, declarou.



Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO