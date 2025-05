Semtran promove ação educativa na Escola Municipal Santo Antônio I

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), realizou, na terça-feira (27) uma ação educativa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio I, como parte das atividades da campanha Maio Amarelo. A iniciativa tem como objetivo conscientizar crianças e educadores sobre a importância da segurança no trânsito desde a infância.

A ação contou com palestras, dinâmicas lúdicas e orientações práticas conduzidas pelo agente municipal de trânsito Eduardo Ardaia, que destacou a importância da formação cidadã dos pequenos pedestres e ciclistas.

“Estamos trabalhando com temas como o uso correto da faixa de pedestres, os cuidados ao andar de bicicleta, a utilização do capacete e a importância do respeito às normas de trânsito. A ideia é que essas crianças levem esse conhecimento também para casa e contribuam com a mudança de comportamento no trânsito”, explicou Ardaia.

Com atividades interativas e linguagem acessível, os alunos de 6 a 10 anos participaram ativamente das dinâmicas. A diretora da escola, Raquel Rosa, expressou sua satisfação com o projeto.

Campanha Maio Amarelo segue mobilizando escolas “As nossas crianças estão tendo uma oportunidade de aprendizado única. Participar junto com elas é também um momento de reflexão para nós, adultos. Eu fui aluna dessa escola e hoje, como diretora, é emocionante poder vivenciar essa experiência e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes”, afirmou.

A ação faz parte de uma série de atividades promovidas pela Semtran durante o mês de maio. “Estamos seguindo a determinação do prefeito Léo Moraes, que reconhece a importância de investir em educação para o trânsito. Nosso foco é justamente preparar nossas crianças e jovens para que tenhamos, no futuro, motoristas e pedestres mais responsáveis”, pontuou Iremar Torres, secretário da Semtran.

A campanha Maio Amarelo segue mobilizando escolas, e durante essa semana o cronograma segue em instituições e empresas, fortalecendo a cultura da prevenção e do respeito nas vias públicas.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)