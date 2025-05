PARCERIA- Emdur fortalece vínculo com a comunidade durante a Semana do MEI

A 16ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), promovida pelo Sebrae entre os dias 26 e 30 de maio, está movimentando o setor de pequenos negócios em Porto Velho com capacitações gratuitas e atendimentos ao público. A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) integra a programação com atendimentos presenciais voltados à população.

Na última segunda-feira (26), equipes da Emdur estiveram em dois pontos da capital, Praça CEU, na zona Leste, e Praça do Cohab, na zona Sul, oferecendo orientações, recebendo demandas de iluminação pública e divulgando os serviços disponibilizados pela instituição. Os atendimentos ocorreram durante toda a manhã.

Realizado em formato híbrido, o evento conta com uma série de oficinas, palestras e consultorias voltadas ao fortalecimento e à formalização de microempreendimentos. Os conteúdos abordam temas como gestão financeira, marketing, inovação e estratégias de crescimento.

Os atendimentos ocorreram durante toda a manhã A analista de negócios do Sebrae, Evellin Peixoto, destacou a importância da parceria institucional com a Emdur. “A presença da Emdur foi fundamental para ampliar o alcance do evento e oferecer à população um atendimento mais completo. A colaboração foi muito positiva, especialmente no esclarecimento de dúvidas e no fortalecimento do vínculo com os serviços públicos”, avaliou.

A servidora da Emdur, Catiele Almeida, também ressaltou o impacto da participação no evento. “É uma oportunidade importante para aproximar a Emdur da comunidade, esclarecer dúvidas e mostrar como atuamos no desenvolvimento urbano. O evento vem atendendo plenamente às expectativas, com um público participativo e interessado em se informar”, disse.

De acordo com o Sebrae, a Semana do MEI segue com ampla participação do público e reforça a relevância do empreendedorismo como motor da economia local e nacional.

Texto:Gleice Albuquerque

Foto:Júnior Costa / Assessoria Sebrae

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)